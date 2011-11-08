برخی مدارس روستایی و عشایری لرستان سوخت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان با 75 درصد ناهمواری و فضای کوهستانی یکی از مناطق سردسیر کشور محسوب می شود که وجود سیستم گرمایشی مناسب در مدارس ضرورتی انکارناپذیر است.

با این حال به رغم اینکه امسال روزهای سرد زودتر شهرهای مختلف کشور را در برگرفته اند اما هنوز در برخی مناطق روستایی و عشایری به دلیل کمبود نفت بخاریهای مدارس روشن نشده است.

این در حالی است که قرار بود حداکثر تا نیمه آبان ماه سال جاری بخاریهای مدارس روشن شود که همچنان نه تنها در برخی از مدارس روستایی و عشایری بلکه حتی در برخی از مدارس شهری نیز هنوز بخاریهای مدارس برای استفاده دانش آموزان روشن نشده که این امر نیازمند نگاه ویژه متولیان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در سال جاری اعتباری بالغ بر 150 میلیون تومان برای خرید بخاری و کولر برای مدارس استان اختصاص دادیم تا مشکلات در این بخش رفع شود.

علی ماکنعلی با تاکید بر اینکه مدارس این استان به هیچ وجه مشکل بخاری ندارند افزود: ولی در مناطق عشایری به خاطر مشکل تهیه نفت قضیه فرق می کند که در این زمینه نیز پیگیریها برای رفع مشکل انجام شده است.

وی در مورد وجود بخاریهای چوبی نیز در برخی مناطق عشایری گفت: ما در هیچ مدرسه روستایی بخاری چوبی یا چکه ای نداریم ولی ممکن است در برخی کلاسهای عشایری به خاطر مشکلات موجود برای تهیه نفت چنین مسئله ای وجود داشته باشد که تمام تلاش خود را برای رفع آن به کار می گیریم.