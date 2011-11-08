برخی کارگاههای مصالح نامرغوب به پیمارنکاران مسکن مهر می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی صبح سه شنبه در جلسه شورای مسکن کرمانشاه گفت: کیفیت ساخت پروژه های مسکن مهر در کرمانشاه نباید فدای سرعت ساخت شود و کیفیت و سرعت در کنار هم حرکت کنند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: پیمانکاران موظفند که برای ساخت پروژه های مسکن مهر از مصالح و تولیدات داخل استان کرمانشاه استفاده کنند تا هم کمکی به صنعت و اقتصاد استان شده باشد و هم بعد مسافت جابه جایی کالا از بین برود.

وی با اشاره به اینکه برخی کارگاههای تولیدی از مصالح غیر استاندارد و نامرغوب استفاده می کنند، تصریح کرد: برخی از تولیدیهای استان مصالحی با مرغوبیت بسیار پایین در اختیار پیمانکاران مسکن مهر قرار می دهند که این امر غیرقانونی و خلاف است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه گفت: پیمانکاران مسکن مهر در اسرع وقت نمای پروژه ها را به تایید کمیته ای که به این منظور در مسکن و شهرسازی استان شکل گرفته برسانند.