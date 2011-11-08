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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

رانندگان با احتیاط و وسایل ایمنی در محورهای البرز و تهران سفر کنند

رانندگان با احتیاط و وسایل ایمنی در محورهای البرز و تهران سفر کنند

کرج - خبرگزاری مهر: پلیس راه تهران و البرز اعلام کرد با توجه به بارش برف در اغلب محورهای ارتباطی این دو استان، رانندگان قبل از حرکت ضمن اطلاع از باز بودن راهها از وسایل ایمنی و به ویژه زنجیر چرخ استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راه البرز و تهران از باز بودن مسیرهای ارتباطی این دو استان خبر داد.

بنا بر اعلام پلیس راه،  رانندگان در صورت بروز هر گونه مشکلی می توانند با شماره 110 مرکز فوریت های پلیس مراتب را اطلاع دهند تا در اسرع وقت به آنها امدادرسانی شود.

با توجه به بارش برف، همراه داشتن زنجیر چرخ درمحورهای کوهستانی این استانها برای رانندگان الزامی است.

همچنین رعایت حداقل فاصله با خودروی جلویی، توجه به علائم هشدار دهنده و توصیه های پلیس، همراه داشتن تجهیزات زمستانی، لباس گرم و غذای کافی از دیگر توصیه هایی است که پلیس راه برای رانندگان دارد.


 
کد مطلب 1455051

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