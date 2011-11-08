به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین همایش بین‌المللی باران غدیر، پیش از ظهر امروز با حضور حجت‌الاسلام محمدرضا زائری دبیر همایش، ناصر ضرابی دبیر دفتر ادبیات بیداری حوزه هنری، حبیب ایل‌بیگی مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری و اهالی رسانه در تالار 2 اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

ایل‌بیگی در ابتدای این برنامه گفت: یکی از سیاست‌های جدید حوزه هنری، توسعه برنامه‌های بین‌المللی با محوریت شناخت هنرمندان و ادبایی است که فعال هستند. اصلی که مورد توجه ما است، توجه این هنرمندان به اصولی مانند انسانیت، اخلاق، اهل بیت، بیداری اسلامی و... است. به همین دلیل حوزه هنری سال گذشته همایش باران غدیر را پایه‌گذاری کرد و امسال هم این برنامه با همایش خوبی روبرو شد. نتایج این دوره باران غدیر را 21 آبان در تهران و 24 آبان در شیراز خواهیم دید.

وی افزود: مهمانان همایش از روز شنبه 21 آبان وارد ایران می‌شوند و ساعت 17:30 آن روز با حضور مهمانان، در تالار سوره حوزه هنری همایش را شروع می‌کنیم. یک نشست هم‌اندیشی هم به احتمال قوی در تهران خواهیم داشت. قرار است روز عید غدیر در شیراز باشیم و برنامه‌های ویژه از سوی حوزه هنری شیراز پیش‌بینی شده است. برنامه شعرخوانی 2 شاعر مهمان در دانشگاه شیراز، زیارت بارگاه شاهچراغ و دیدار با علمای شیراز از برنامه‌هایی است که برای حضور مهمانان باران غدیر در شیراز در نظر گرفته شده است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری گفت: خبر دیگر اینکه رئیس حوزه هنری با تاسیس دبیرخانه دائمی این همایش موافقت کرده است تا این دبیرخانه در تمام مدت سال فعال باشد. امسال لفظ ادبی را از عنوان این همایش برداشتیم تا گستردگی بیشتری داشته باشد و اگر هنرمندان هم خواستند، در آن شرکت کنند. از چهره‌های ایرانی هم سیدعلی موسوی گرمارودی و مشفق کاشانی به این همایش دعوت شده‌اند. از فاضل نظری هم به این منظور دعوت شده بود که او نتوانست این دعوت را اجابت کند.

در ادامه این برنامه زائری گفت: نکته مهمی که در ارتباط بین ادبیات، هنر و هدایت انسانی وجود دارد، این است که اسلام به ادب و هنر جایگاه متعالی داد. اسلام به جای سوء استفاده از هنر و ادبیات، به آنها جهت داد و فضای جدیدی برای آنها مهیا کرد. در همه دستگاه‌ها و حکومت‌ها وقتی فتحی صورت می‌گرفت، از شاعران می‌خواستند شعری درباره آن فتح بسرایند و یا از تصویرگران می‌خواستند، یک نقاشی درباره آن موضوع بکشند.

وی افزود: اما جایی که پیامبر (ص) از شاعری خواست درباره موضوعی شعر بگوید، هنگام واقعه غدیر بود. آن‌جا بود که پیامبر(ص) از حسان بن ثابت خواست تا برخیزد و درباره غدیر شعری بگوید. این موضوع از یک طرف شان ادب را نشان می‌دهد و از طرفی پرداختن به یک رسالت و سنت است. علامه امینی هم با دانشنامه بزرگ الغدیر به ثبت علمی و ادبی در رابطه با این واقعه مهم پرداخت. بعد از چند دهه از انتشار این کتاب، هنوز هم شاهد بازتاب و واکنش نسبت به آن هستیم.

دبیر همایش باران غدیر ادامه داد: فواد جرداق، برادر بزرگ‌تر جرج جرداق در کتابی که درباره متون ادبی نوشته است، وقتی به گونه حماسه‌سرایی می‌رسد، موضوع غدیر را پیش می‌کشد و ملحمه‌الغدیر را می‌گوید. او به این خاطر بابی باز کرده و درباره غدیر به تفصیل سخن گفته است. امتداد کتاب «الغدیر» در زمان معاصر، شاید همایش‌هایی مانند باران غدیر باشد که در سال نخست با مشارکت ایرانی‌ها و لبنانی‌ها کار خود را آغاز کرد.

این نویسنده گفت: نخستین کاری که انجام می‌دهیم، این است که از زاویه ادبی و هنری به بازخوانی وصایای پیامبر(ص) در غدیر خم می‌پردازیم. جرج شکور، شاعر مسیحی لبنانی به من اعتراض می‌کرد که چرا به این واقعه، غدیر خم می‌گویید؟ غدیر خم نام یک محل است. باید به این واقعه، عید وصایت یا ولایت بگویید. کار دیگرمان معرفی و بازخوانی شخصیت امام علی(ره) و ویژگی‌های مکتب اهل بیت از نظر غیرمسلمانان و مسلمانان غیرشیعه است. گرایش مقاومت و پایداری خصوصا در دوران بیداری اسلامی هم برایمان اهمیت زیادی دارد.

زائری در ادامه گفت: این همایش می‌تواند زمینه‌ آشنایی نویسندگان، شاعران و اندیشمندان کشورمان با این گروه از افراد خارجی فراهم کند. شرایط فعلی حضور و فعالیت جمهوری اسلامی را بیش از گذشته می‌طلبد. سعی داریم یک فضای بینادینی با مسیحیان و بینامذهبی با برادران اهل تسنن به وجود بیاوریم. این رویکرد از طرف دیگر باید باعث ترجمه آثار مختلف درباره غدیر بشود؛ چون در خیلی از کشورها این موضوع مهجور مانده است. از طرف دیگر باید از تلاش‌های افرادی که سال‌ها در این زمینه فعال بوده‌اند، تقدیر شود.

وی گفت:‌ جالب است که نویسنده و شاعر هندویی داریم که از خیلی جهات درخواست مادی ندارد و وقتی در همایش‌ها و برنامه‌ها می‌خواهند به او جایزه بدهند، جایزه را رد می‌کند و می‌گوید مرا مولی علی (ع) اداره می‌کند. از این نمونه‌ها فراوان وجود دارند، اما متاسفانه تا به حال کمتر به آن‌ها توجه کرده‌ایم.

نویسنده «کتاب مقدس» در پایان گفت:‌ یکی از اهداف ما در برپایی این همایش در شرایطی که استکبار جهانی برای تفرقه‌افکنی میانمان می‌کوشد، ایجاد وحدت میان ادیان و مذاهب است. اگر طبق برنامه‌ریزی انجام شده،‌ دیدار مهمانان همایش با رهبر انقلاب هم ممکن شود، در پیش بردن اهدفمان بیش از پیش موفق خواهیم بود.

در ادامه ضرابی گفت:‌ سال گذشته 6 شاعر لبنانی برای دوره اول باران غدیر به حوزه هنری آمدند. فکر می‌کردیم به همین اکتفا می‌شود، اما آن برنامه به قدری دلنشین بود که باعث شد به فکر زبان‌های دیگری برای معرفی دلبرانمان بیفتیم. امسال نگاه غیرمسلمان‌ها به شخصیت امام علی (ع) برایمان اهمیت دارد. در میان مسلمانان شیعه و اهل تسنن داعیه‌هایی درباره وجود حضرت علی (ع) وجود دارد. من هم در این زمینه ادعا دارم، اما اذعان دارم که شرمنده‌ آن خطابه‌های برخی از برادران اهل تسنن نسبت به امام علی (ع) هستم که بسیار زیبا و عمیق هستند.

دبیر دفتر ادبیات بیداری حوزه هنری افزود: سال گذشته یک شاعر مسیحی لبنانی می‌گفت، امیدوارم شما همایش باران غدیر را در لبنان برگزار کنید. جالب است که این حرف را نه یک شیعه لبنانی و نه یک عضو حزب‌الله نگفته است، بلکه یک مسیحی این موضوع را بیان کرده است. محقق مسیحی لبنانی می‌گوید: من نهج‌البلاغه را 50 بار خوانده‌ام. من شیعه از این موضوع شرمنده‌ام. ما چند بار نهج‌البلاغه را خوانده‌ایم؟

وی افزود: تعداد کشورهای شرکت‌کننده در این دوره از همایش، با احتساب ایران 8 کشور است. امسال از تونس 2 مهمان، از پاکستان 2 نفر، از ترکیه 2 نفر، از مصر یک نفر، از لبنان 2 مهمان یکی از اهل سنت و دیگری مسیحی، از هند 3 نفر هندو و از افغانستان 4 مهمان داریم که یکی از این مهمانان رئیس اداره فرهنگ و هنر بلخ است.