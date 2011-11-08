سفرهای رئیس جمهور موجب توسعه شهرکرد شده است

مراد کاظمی درگفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: همزمان با نزدیک شدن به دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری، مردم این شهرستان بی صبرانه در انتظار مصوبات جدید برای توسعه و پیشرفت شهرستان شهرکردهستند.

وی سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت را در رشد و توسعه شهرستانها و استانها موثر بیان و تأکید کرد: حضور رئیس جمهور و هیئت دولت در سفرهای قبلی به چهارمحال و بختیاری، سبب ارائه خدمات ارزنده ای در راستای رشد و توسعه شهرستان شهرکرد شده است.

فرماندارشهرکرد افزود: مردم شهرستان شهرکرد از یک هفته قبل تاکنون بی صبرانه در انتظار حضور رئیس جمهور و هیئت دولت به این شهرستان هستند.

کاظمی مردم شهرستان شهرکرد را بسیار میهمان نواز و خونگرم بیان و تصریح کرد: مردم این شهرستان در سفرهای قبلی رئیس جمهور و هیئت دولت نیز میهمان نوازی خود را ثابت کرده اند.