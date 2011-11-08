ایجاد کمیته برگزاری انتخابات اتحادیه جهانی ناشران مسلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌منظور شکل‌گیری سازوکارهای لازم برای تأسیس اتحادیه جهانی ناشران مسلمان، کمیته ویژه برگزاری انتخابات شورای اجرایی این اتحادیه تشکیل شد.

براساس این گزارش در بیانیه پایانی نخستین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام که سال گذشته با حضور ناشران و اندیشمندان مسلمان 32 کشور جهان در تهران برگزار شد، تأکید شده بود که «دبیرخانه اجلاس باید تا اجلاس آتی مقدمات ایجاد اتحادیه جهانی ناشران مسلمان را فراهم نموده و در اجلاس دوم جهت تصمیم‌گیری ارائه نماید».

برهمین اساس دبیرخانه اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام طی یک‌ سال کار مطالعاتی و مشورت با صاحب‌نظران داخلی و خارجی، پیش‌نویس اساسنامه تشکیل این اتحادیه را تدوین کرد که در دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

براساس اعلام دبیرخانه اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام، شورای اجرایی از ارکان اتحادیه محسوب می‌شود.

مجمع عمومی اتحادیه جهانی ناشران مسلمان هر سه سال یک‌ بار برگزار خواهد شد که ترکیب 11 نفره اعضای شورای اجرایی را تعیین خواهند کرد. اعضای شورای اجرایی بر اساس تقسیم‌بندی جغرافیایی، سه نفر از کشورهای آسیایی، سه نفر از کشورهای آفریقایی، سه نفر از کشورهای عربی، یک نفر از کشورهای اروپایی و یک نفر از کشورهای آمریکایی انتخاب خواهند شد.

با توجه به وظایف خطیر شورای اجرایی اتحادیه که عبارتند از اجرایی کردن اهداف اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی، تصویب قواعد، مقررات و آیین‌نامه‌های مورد نیاز اتحادیه، بررسی و تصویب تقاضای عضویت متقاضیان، بررسی و تأیید نامزدهای پست دبیرکل اتحادیه بر اساس پیشنهاد کشور میزبان، تدوین و تصویب برنامه و بودجه سالانه اتحادیه، تنظیم پیش‌نویس دستور کار جلسات مجمع عمومی و ... است، تشکیل نخستین شورای اجرایی که امسال یکی از برنامه‌های دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

برهمین مبنا، دبیرکل اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام کمیته ویژه‌ای را به دبیری دکتر حسن بشیر، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، مسئول برگزاری نخستین انتخابات شورای اجرایی اتحادیه ناشران مسلمان کرده است تا این انتخابات انجام شود.

دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام روزهای 21 و 22 آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود.