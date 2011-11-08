حسینیه "بندان" اسلامیه تفت مرمت شد

مجاهد کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرمت این حسینیه شامل، کاهگل و آجر فرش بخشی از پشت بام، ارازه سنگی و کاهگل حوضخانه و... است.

وی هزینه مرمت این بنا را بالغ بر 30 میلیون ریال اعلام کرد.

کرباسی بیان داشت: این حسینیه قدیمی در محله بندان واقع در بافت تاریخی و کوچه باغهای بکر روستای اسلامیه قرار دارد که با مشارکت دهیاری اسلامیه مرمت اضطراری آن به پایان رسیده است.

کرباسی عنوان کرد: از ویژگی‌ های این حسینیه قدیمی سازه خشت گلی آن و حوضخانه ‌ای با سقف فیل پوش و حیاط مرکزی است.

وی ادامه داد: شهرستان تفت با وسعت 5948 کیلومتر مربع یکی از مناطق خوش آب و هوای استان یزد و روستای اسلامیه به عنوان یکی از روستاهای هدف گردشگری این شهرستان محسوب می‌ شود.

کرباسی عنوان کرد: قدمت روستای اسلامیه به قرن هشتم هجری باز می ‌گردد و دارای آثار تاریخی نظیر مسجد جامع، قدمگاه امام رضا(ع)، قلعه ‌های تاریخی، آسیاب آبی، غار تاریخی، چشمه تامهر، بافت تاریخی و ... است که از لحاظ فرهنگی و تاریخی حائز اهمیت هستند.