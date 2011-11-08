کمکهای مردمی کردستان به نیازمندان 19 درصد رشد داشت

هیوا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر در استان تعداد 61 هزار و 497 صندوق صدقه وجود دارد که صندوق های خانگی نیز شامل این صندوق ها است.

وی با اشاره به مبالغ جمع آوری شده در استان کردستان از محل صندوق های صدقه در شش ماه اول سال جاری گفت: بیش از چهار میلیارد و 435 میلیون ریال از محل صندوقهای صدقه به صورت کمک نقدی جمع آوری شده است.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان در ادامه افزود: شش میلیارد و 578 ریال اعتبار از سوی استانداری بابت معادل تشویقی زکات به کمیته امداد در این استان اختصاص داده شده است.

رحیمی بیان کرد: این مبلغ بر اساس تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) با استانداری کردستان جهت تکمیل و اجرای 150 پروژه عمرانی در شهرستان های مریوان، بانه، سروآباد، کامیاران، قروه، دهگلان، دیواندره و بیجار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: یکی از خدمات ارزنده در نظام جمهوری اسلامی معادل سازی زکات جمع آوری شده برای تشویق و ترغیب مردم در امر پرداخت زکات بوده است که تا کنون ثمرات بسیار خوبی در استان داشته است.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی استان کردستان در پایان با اشاره به اینکه مردم خیر و نوع دوست این استان در شش ماه اول سال جاری 84 میلیارد ریال به محرومین کمک کردند، گفت: این کمک ها در قالب صدقات و خیرات، کمک به ایتام، زکات و سایر کمک های مردمی بوده است.