343 مدرسه قرآنی در لرستان فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ماکنعلی ظهر سه شنبه در همایش نهضت ملی قرآن کریم(طرح نور) در استان لرستان اظهار داشت: برنامه های متنوع قرآنی فراوانی در سطح مدارس لرستان در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه در مدارس پیش دبستانی استان لرستان طرح تولید محتوایی قرآن کریم در حال اجرا است عنوان کرد: در این مقطع همه برنامه های در دستور کار با رویکرد قرآنی اجرا می شود.

مدیر کل آموزرش و پرورش استان لرستان با اشاره به اجرای طرح ارتقا قرآن کریم در پایه سوم ابتدایی مدارس لرستان گفت: همچنین جشن آموزش قرآن در مدارس ابتدایی نیز یکی دیگر از برنامه های در دستور کار این اداره کل است.

ماکنعلی یادآور شد: همچنین اجرای طرح در محضر قرآن ویژه فرهنگیان لرستانی نیز یکی دیگر از برنامه های اداره کل آموزش وپرورش لرستان در سالجاری است.

وی با اشاره به اجرای طرح قرآن پژوهی در همه مقاطع ابتدایی استان لرستان ادامه داد: در مقطع راهنمایی نیز طرح همگام با قرآن در حال اجرا است.

مدیر کل آموزرش و پرورش استان لرستان عنوان کرد: در طرح همگام با قرآن ویژه مدارس راهنمایی لرستان بیش از 76 هزار دانش آموز شرکت دارند.

ماکنعلی شروع کلاسهای مدارس راهنمایی لرستان با آیات قرآن کریم را یکی دیگر از برنامه های این اداره کل دانست و افزود: کلاس های دوره راهنمایی نیز با اجرای فریضه نماز به پایان می رسد.

وی بیان داشت: همچنین در مدارس مقطع دبیرستان لرستان نیز طرح همگام با قرآن اجرا می شود.

مدیر کل آموزرش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه در سال گذشته 330 مدرسه قرآنی در سطح این استان وجود داشت عنوان کرد: این در حالیست که این تعداد مدرسه در سالجاری تا کنون به 343 مدرسه قرآنی افزایش یافته است.