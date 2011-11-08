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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

در هفت ماه نخست صورت گرفت/

استخراج 1.8میلیون تن مواد معدنی از معادن خوزستان

استخراج 1.8میلیون تن مواد معدنی از معادن خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع ومعادن خوزستان گفت: در هفت ماهه اول سال جاری یک میلیون و 825 هزار تن مواد معدنی از معادن خوزستان برداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید خلف موسوی افزود: با گذشت هفت ماه از ابتدای سال جاری تعداد 15 فقره پروانه بهره برداری صادر شد که ذخیره احتمالی این تعداد پروانه 24 میلیون و518 هزار تن است.

وی با بیان این مطلب که برای این تعداد پروانه بهره برداری 31 هزار 894 میلیون ریال سرمایه گذاری صورت گرفته اشتغال مستقیم ایجاد شده را 79 نفر ذکر و تصریح کرد: این معادن بیشتر در شهرستانهای ایذه، اندیمشک، رامهرمز، هفتکل، امیدیه، شوش، بهبهان و مسجد سلیمان است.

رئیس سازمان صنایع ومعادن خوزستان گفت: این مواد معدنی بیشتر شامل سنگ مرمریت، سنگ لاشه، شن و ماسه کوهی، مخلوط کوهی و سنگ گچ است.

موسوی با اشاره به حمایتهای سازمان از سرمایه گذاران در بخش معدن وصنایع معدنی اعلام کرد: سازمان آمادگی دارد مبلغ 10 میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق بیمه سرمایه گذاری ارائه کند که بعضا سند بهره برداری از معدن به عنوان 80 درصد وثیقه در نظر گرفته خواهد شد و همچنین در سال جاری برای پتانسیل یابی، پی جویی و ساماندهی معادن استان اعتباراتی معادل یک هزار و 390 میلیارد ریال از سوی معاونت برنامه ریزی استانداری استان برای شهرستانهای هفتکل، بهبهان، آغاجری و باغملک در نظر گرفته شده است.

وی از مهمترین فعالیتهای سال 90 بخش معدن استان را ساماندهی معادن استان با همکاری وزارتخانه تا پایان سال ذکر کرد و افزود: برنامه ریزی شده که حداقل سالی سه مرتبه از معادن استان توسط کارشناسان سازمان بازدید وگزارشات لازم تهیه شود.
کد مطلب 1455067

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