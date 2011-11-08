به گزارش خبرنگار مهر، معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان قم قبل از ظهر سه شنبه در مراسم آغاز طرح ملی حفظ قرآن کریم ویژه فرهنگیان و دانش آموزان که در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار شد، اظهار داشت:‌ جامعه هدف ما در طرح ملی حفظ قرآن کریم 16 درصد از دانش آموزان و چهار درصد از فرهنگیان کشور است که با اجرای این طرح 2 میلیون نفر حافظ قرآن می‌شوند.



قم باید دارای بیشترین حافظان قرآن در کشور باشد



حمیدرضا سوری با تأکید بر اینکه قم باید دارای بیشترین حافظان قرآن در بین دیگر شهرهای کشور باشد، افزود:‌ با توجه به شرایط خاص شهر مقدس قم باید این شهر در زمینه حفظ قرآن کریم در کشور الگو و نمونه باشد.



گفتنی است این طرح بصورت متمرکز در سراسر کشور اجرا شد و مراسم آغاز همزمان طرح ملی حفظ قرآن کریم در استان‌های فارس، مشهد، قم و وزارت آموزش و پرورش به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.



حجت الاسلام سعیدی تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه و استاندار قم از جمله مدعوین این مراسم بودند که در جلسه حضور نداشتند و تنها مدیران آموزش و پرورش استان و حجت الاسلام آشتیانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این مراسم سخنرانی کردند.



800 تن از قاریان فرهنگی و دانش آموز استان در مراسم طرح ملی حفظ قرآن کریم حضور داشتند و همچنین پخش کلیپ و سخنرانی و اجرای مسابقه قرآنی توسط مجری برنامه به مدت یک و نیم ساعت از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

