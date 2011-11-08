به گزارش خبرگزاری مهر، عوامل این فیلم روز چهارشنبه 18 آبان ماه در برنامه پارک ملت حضورخواهند یافت. "یه حبه قند" که از 20 مهرماه اکران خود را درسینماها آغاز کرده تاکنون با استقبال خوب مردم و منتقدان رو به رو شده است.

فیلم سینمایی "یه حبه قند" به کارگردانی سیدرضا میرکریمی با فیلمنامه محمدرضا گوهری براساس طرحی از رضا میرکریمی و شادمهر راستین ساخته شده و در داستان آن آمده است: سکوت خانه باغی قدیمی و سرسبز با ورود مهمانانی در هم می‌شکند. چهار دختر این خانه به همراه همسر و فرزندانشان برای عروسی خواهر کوچکترشان “پسندیده” به یاری مادر شتافته اند. این اقامت برای خواهران و باجناق ها شاید دردسر باشد ولی برای بچه ها تحقق یک آرزوی بزرگ است. تا اینکه…

بازیگرانی که در فیلم "یه حبه قند" نقش آفرینی می‌کنند به ترتیب الفبای نام کوچک عبارتند از آنژلا ملایری، ابوالفضل دهقان، اصغر همت، اما هاشمی، امیرحسین آرمان، پارسا مشیری ، پریوش نظریه، پونه عبدالکریم زاده، رضا کیانیان، روح الله مفیدی، ریما رامین فر، سعید پورصمیمی، سهیلا رضوی، شمسی فضل الهی، شیدا خلیق، علی رضا رشیدی، علی رضا کشاورز، فرهاد اصلانی، ناهید مسلمی، محمدرضا زادسرور، نگار جواهریان، نگار عابدی، نیوشا گودرزی، هدایت هاشمی.

"یه حبه قند" به تهیه کنندگی رضا میرکریمی ساخته شده و محصول حوزه هنری است.

