پتروشیمی گلستان در جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی شرکت می کند

محمد حیدری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با هدف توسعه و گسترش فرهنگ تعالی و توانمند سازی صنعت پتروشیمی در بین شرکتهای تولیدی، خدماتی و مجری طرح در زیر مجموعه های صنعت پتروشیمی کشور همه ساله در اسفند ماه برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این نخستین دوره است که شرکت پتروشیمی گلستان در آن شرکت می کند.

وی از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدل ارزیابی CPM3 و آموزش اظهارنامه نویسی با حضور مدرسان انجمن مدیریت پروژه ایران و اساتید شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد.

حیدری نژاد گفت:در این دوره که بر پایه اهداف جایزه تعالی صنعت پتروشیمی انجام شد، مدیران واحد های 17 گانه پتروشیمی گلستان حضور داشتند که در طی دو روز با روش اظهار نامه نویسی مدیریت پروژه آشنا شدند.

ایجاد صنایع پتروشیمی در گلستان از مهم‌ترین مصوبات سفر نخست رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان بود که کلنگ احداث آن آبان ماه 1385در شمال آق‌قلا به زمین زده شد.

میزان تولیدات این طرح یک میلیون تن کود اوره و 670 هزار تن آمونیاک در سال است و بخشی از آمونیاک تولیدی این طرح در داخل مجتمع به مصرف می‌رسد و حدود 75 هزار تن آن قابل عرضه به بازار صنایع پایین دستی کشور برای رفع نیاز کشاورزان استان‌های گلستان، گیلان و مازندران است.