جزئیات مرخصی تحصیلی کارکنان دانشگاه آزاد/ شرایط استفاده از تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی، کارکنانی که در نیمسال نخست تحصیلی 90-91 در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده باشند، قبولی آنان تا دو سال محفوظ بوده و در طول این مدت مجاز به ثبت نام و شروع تحصیل هستند.

فاصله زمانی بین تاریخ قبولی و تاریخ شروع به تحصیل بدون دریافت هر گونه شهریه بوده و به عنوان سنوات تحصیلی نیز محاسبه نمی شود.

کارکنانی که در رشته های مرتبط با عنوان پست سازمانی و وظیفه محوله فعلی پذیرفته شوند، در طول مرخصی بدون حقوق، در صورت رعایت شرایط استفاده از تسهیلات و اخذ مجوز مربوطه، معادل حقوق مبنای آخرین پست سازمانی را به عنوان کمک هزینه تحصیلی دریافت می کنند.

جدول رشته های مورد نیاز به زودی اعلام می شود.

شرایط استفاده از تسهیلات

دارا بودن حداکثر 30 سال سن، اشتغال به کار به صورت رسمی یا رسمی – آزمایشی، ارائه تعهد محضری بابت ادامه همکاری در دانشگاه و پست سازمانی فعلی به مدت دو برابر مدت تحصیل، پس از فراغت از تحصیل، اخذ مجوز از شورای اداری و مالی سازمان مرکزی دانشگاه شرایط استفاده از تسهیلات است.

دانشگاه آزاد در این بخشنامه اعلام کرد که سقف مجاز افرادی که از مزایای یاد شده استفاده می کنند حداکثر معادل 5 درصد کل کارکنان واحد است.

بر اساس این بخشنامه، تخطی در خصوص رعایت ضوابط اعلام شده به عنوان تخلف اداری محسوب شده و با افراد خاطی طبق مقررات اداری برخورد و از خدمت در دانشگاه محروم می شوند.