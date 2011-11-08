فراخوان اولین مسابقه نمایشنامه نویسی در کردستان منتشر شد

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با هدف ایجاد انگیزه در مربیان و اعضا علاقمند کانون جھت ارتقا دانش و مھارت نمایشنامھ نویسی، ایجاد بستر برای رقابت سالم میان مربیان و اعضا علاقمند به نوشتن متون نمایشی، شناسایی متون قابل اقتباس جھت نگارش نمایشنامه عروسکی به خصوص متون فولکلور استان کردستان و ایجاد زمینھ برای بروز خلاقیت ھای فردی و رسیدن به طرح ھا و ایده ھای جدید در این عرصه از اهداف اصلی برگزاری مسابقه نمایشنامه نویسی است.

سهیلا شیخی افزود: کلیھ مربیان فرھنگی، ھنری و ادبی مراکز ثابت و سیار اعضا گروه ھای سنی "ج ، د ، ه " می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان بیان کرد: کلیھ متون نمایشی تا 20 دی ماه گردآوری و در تعداد سھ نسخھ چاپی بھ دبیرخانھ ارسال می شود.

وی اظهار داشت: پرداختن به متون کھن و به ویژه ادبیات و آیین ھای فولکلور استان کردستان از موضوعات اصلی مسابقه است و شرکت کنندگان می توانند با اقتباس از متون موجود مکتوب و شفاھی استان کردستان بھ نوشتن متن بپردازند.

شیخی افزود: فانتزی بودن متون، تخیل، طنز، رمز پردازی و بزرگنمایی از ویژگی های نمایشنامه نویسی است که باید در متون رعایت شود.

وی در پایان بیان کرد: علاقه مندان می توانند اثر خود را به آدرس دبیرخانه مسابقه واقع در بیجار - خیابان شهید اردلان - جنب بازار - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیجار و یا به صندوق پستی 176 ارسال کنند.

