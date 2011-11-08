50 هزار دانش آموز و فرهنگی لرستانی در طرح نور شرکت می کنند

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد دانش آموز و فرهنگی لرستانی در راستای اجرای طرح نور اقدام به حفظ نیم جزء تا کل قرآن کریم خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای طرح نور بیش از 20 درصد از جمعیت دانش آموزی و فرهنگی لرستان همزمان با سراسر کشور شرکت خواهد کرد بیان داشت: از این میزان 16 درصد جمعیت دانش آموزی و چهار درصد نیز مربوط به جمعیت فرهنگی استان لرستان خواهد بود.

مدیر کل آموزرش و پرورش استان لرستان ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته توسط وزارت آموزش و پرورش بیش از دو میلیون دانش آموز و فرهنگی کشور در این طرح شرکت می کنند که سهم استان لرستان از این میزان 50 هزار نفر است.

ماکنعلی با تاکید بر اینکه اجرای طرح نهضت ملی قرآن یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است ادامه داد: با پیگیری های وزیر آموزش و پرورش و رئیس جمهوری امروز طرح ملی نهضت حفظ قرآن کریم در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

سامانه شناسایی حافظان قرآن کریم در لرستان راه اندازی می شود

مدیر کل آموزرش و پرورش استان لرستان در ادامه سخنان خود از راه اندازی سامانه شناسایی حافظان قرآن کریم در این استان خبر داد.

ماکنعلی افزود: در این سامانه همه کسانی که به نوعی می توانند در طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم شرکت داشته باشند شناسایی و ساماندهی خواهند شد.

وی با بیان اینکه ساختار تشکیلاتی این سامانه به استان ابلاغ شده است عنوان کرد: دستگاههای اجرایی استان باید در این راستا آموزش و پرورش لرستان را یاری دهند.

مدیر کل آموزرش و پرورش استان لرستان با تاکید بر همکاری دستگاههای فرهنگی در راستای راه اندازی سامانه شناسایی حافظان قرآن کریم بیان داشت: صدا و سیما، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اوقاف و امور خیریه، بسیج، والدین دانش آموزان و... به عنوان دستگاههای فرهنگی و اجتماعی می توانند در این راستا با آموزش و پرورش تعامل و همکاری داشته باشند.