15 دانش آموز لرستانی حافظ قرآن تجلیل شدند

محمد محمدزاده در حاشیه برگزاری همایش نهضت ملی حفظ قرآن کریم(طرح نور) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از تعداد 70 نفر دانش آموز حافظ قرآن کریم استان لرستان به صورت نمادین 15 نفر در همایش نهضت ملی حفظ قرآن کریم در این استان تجلیل شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری نمایشگاه خوشنویسی آیات قران کریم توسط دانش آموزان و فرهنگیان لرستان، بیان داشت: در این نمایشگاه 15 اثر خوشنویسی دانش آموزان و فرهنگیان استان لرستان در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

مسئول فعالیتهای دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به رونمایی از کتاب قرآن کریم که توسط دانش آموزان و فرهنگیان لرستانی کتابت شده بود یادآور شد: این کتاب توسط 100 نفر از دانش آموزان و فرهنگیان استان لرستان کتابت شده است.