همایش "ولایت، انتظار، زنان منتظر" در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ظهر سه شنبه در این همایش، یکی از وظایف جدی همگان را شناخت درست شرایط و موقعیت کنونی دانست و اظهار داشت: اگر این شناخت حاصل شود راه برای همه ما هموار خواهد شد، اما اگر به این نتیجه نرسیم که در چه شرایطی از شرایط زمان قرار داریم امواجی که امروز همه عالم را فرا گرفته است ممکن است ما را در این دریای متلاطم با مشکل مواجه کند، از این رو باید همت داشته باشیم تا با شرایط زمان آشنا شویم و برنامه‌های خودمان را با همین شرایط تنظیم کنیم.



حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری موقعیت و شرایط پذیرش مکتب اهل بیت(ع) در جهان را بسیار مناسب دانست و تاکید کرد: در حال حاضر افکار و اندیشه‌های دانشمندان متوجه مکتب اهل بیت(ع) شده است و همه به دنبال این هستند که بدانند مکتب شیعه به دنبال چه چیزی است و همین موضوع سبب شده است که ستمگران عالم بر روی شیعیان متمرکز شوند و حجم توطئه‌ها را بیشتر کنند والا اگر امروز توجهی به مکتب اهل بیت(ع) نبود کسی با شیعیان کاری نداشت.



وی گفت: دشمنان می‌دانند که ملت زنده و هوشیار و بافرهنگ ایران اسلامی با ایده‌های بلند آسمانی در دنیا حرف متفاوتی می‌زند و خاکستر غفلت را از روی ملت‌ها کنار می‌زند و منشا بیداری ملت‌ها شده است و اگر بر اساس آموزه‌های اهل بیت(ع) حرکت کنیم قادر خواهیم بود همه عالم را به تسخیر اندیشه‌های اهل بیت(ع) درآوریم.



مریم معین‌الاسلام مسئول موسسه علمی علمی فرهنگی زنان منتظر نیز در این همایش مسئولیت بانوان را در تربیت نسل منتظر و فرهیخته بسیار مهم و حساس دانست.



همایش "ولایت، انتظار و زنان منتظر" با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، موسسه علمی فرهنگی زنان منتظر و موسسه قرآنی هیئت عشاق الزهرا(س) برگزار شد.

