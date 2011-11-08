تعیین مهلت سه ماهه واحدهای صنعتی برای انتقال حسابهای بانکی خود به البرز

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با ایجاد شهرک های صنعتی بالغ بر 10 الی 15 هزار شغل در استان البرز ایجاد می شود.

‌عیسی فرهادی در کارگروه شهرک های صنعتی البرز افزود:‌ با ایجاد شهرک های صنعتی 800 هکتاری که 500 هکتار آن توسط بخش خصوصی و 300 هکتار توسط بخش دولتی که در مدت 18 ماه به اتمام می رسد بالغ بر 10 تا 15 هزار شغل با وجود شهرک های صنعتی ایجاد می شود.

وی افزود: با انتقال کارخانه تولید اسکانیا از استان قزوین به شهرک صنعتی ماموت،:کارخانه تولید اسکانیا از این ماه فعالیت خود را در یکی از واحدهای صنعتی این منطقه آغاز خواهد کرد.

فرهادی اظهار داشت: خط مونتاژ اسکانیای کشور به ساوجبلاغ منتقل می شود و این کارخانه هم اینک در شهرک صنعتی کاسپین قزوین واقع است.

فرهادی افزو : محصولات این کارخانه بزرگ برای هزار نفر شغل ایجاد و سالیانه بین 400 تا 500 میلیون دلار ارز وارد کشور خواهد کرد.

ایجاد 38 هزار شغل در استان طی سالجاری

استاندار البرز گفت: از آغاز سال تا کنون 38 هزار شغل در استان ایجاد شده است.

وی بیان داشت:: با توجه به اینکه تعهد اشتغال استان 87 هزار نفر است تا کنون 38 هزار شغل در راستای تحقق این هدف ایجاد شده که معادل 46 درصد است.

وی افزود: اشتغال روستایی یکی از حوزه‌های پر کار و تاثیر گذار در استان البرز است که با تشکیل کارگروه اشتغال روستایی این حوزه نیز در این بخش فعال خواهد شد.

استاندارالبرز تاکید کرد: بیمه افراد به صورت موردی و با دقت تمام از طرف مسئولین پیگیری شود و از مدیرانی که در تحقق اشتغال موفق عمل نکرده‌اند انتظار می‌رود جدی تر پیگیری نمایند.

وی در پایان با اشاره به اینکه 45 درصد از منابع بانکی کشور در تهران است تصریح کرد: بخش اعظمی از سرمایه کارخانه‌های استان در بانک‌های تهران است به این واحدها یک مهلت سه ماهه داده می‌شود که منابع خود را به بانک‌های استان منتقل کنند.