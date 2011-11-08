ابوالفضل فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سال گذشته بیش از 95 میلیون دلار انواع کفش ماشینی و دمپایی از قم صادر شده است، گفت: میزان صادرات کشور در تولید کفش ماشینی 135 میلیون دلار است که 95 میلیون دلار آن به تولید کنندگان قمی تعلق دارد.



این صادرکننده کفش ماشینی استان قم، با اعلام این مطلب که در حال حاضر 80 میلیون جفت کفش ماشینی در قم تولید می‌شود، افزود: با توجه به تجربه و ظرفیت خوبی که تولید کنندگان استان دارند، توانایی تولید و فروش سالانه یک میلیارد دلار کفش ماشینی داریم.



روزآمدی راهکار مهم رشد و توسعه اقتصادی



فراهانی، با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم که هر تولید کننده قمی یک صادرکننده بین المللی باشد، اظهار داشت: کشوری مانند چین به دلیل اینکه به تکنولوژی‌های روز، برنامه ریزی دقیق و بسته بندی های مناسب روی آورده است، سالانه بیش از 9 میلیارد دلار صادرات کفش دارد.



رفع بروکراسی و موانع اداری



وی با انتقاد از رفتار برخی از کارمندان ادارات استان قم با تولید کنندگان، بیان داشت: حذف ماده 103 بیمه تأمین اجتماعی، اعمال قانون چهار درصد مالیات ارزش افزوده، عدم ارایه تسهیلات ارزان قیمت، گرانی حمل و نقل بار، ایجاد اشتغال‌های اضافی برای واحدهای کوچک تولید، فعالیت واحدهای غیرمجاز و تولید کالاهای ارزان قیمت بی‌کیفیت، از جمله مشکلات اتحادیه کفش ماشینی قم است.



تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای کفش در استان



فراهانی خواستار تشکیل یک تیم تحقیقاتی شناخت بازار و تحلیل رقبای حاضر در بازار کشورهای همسایه شد و گفت: از مسئولان استانی درخواست می‌کنم، با در اختیار گذاشتن فروشگاه‌های زنجیره‌ای کفش، ما را در ارایه کالای کیفی و ارزان قیمت به مشتریان یاری کنند.



استفاده از تجربیات تشکل های صنعتی



این صادرکننده کفش ماشینی، با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های تولید اعضای اتحادیه کفش بسیار بالاست و دولت برای استفاده بهینه از آن باید برنامه ریزی کند، گفت: مسئولان استان باید از نظرات و تجربیات تشکل‌های صنعتی برای تصمیم گیری استفاده کنند.

