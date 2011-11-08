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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

زندگی شهید هاشمی یک فیلم سینمایی می‌شود

زندگی شهید هاشمی یک فیلم سینمایی می‌شود

فیلم سینمایی "مرغابی دشت سرخ" با موضوع مبارزات و زندگی شهید علی هاشمی به کارگردانی علی‌اصغر شادروان 10 آذر ماه کلید می‌خورد.

علی‌اصغر شادروان، کارگردان فیلم سینمایی "مرغابی دشت سرخ" در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیش تولید این پروژه را از یک هفته پیش شروع کرده‌ایم. در این مدت لوکیشن‌ها دیده شده و بعد از لوکیشن‌ها، عوامل را انتخاب می‌کنیم. وقایع این فیلم در جنوب اتفاق می‌افتد. قصد داریم فیلم سینمایی "مرغابی دشت سرخ" را 10 آذر ماه کلید بزنیم.

وی در ادامه افزود: داستان این فیلم درباره مبارزات و زندگی شهید علی هاشمی است. در این فیلم بیشتر به مبارزات ایشان پرداخت می‌شود تا به زندگی‌‌اش، چرا که وقایع زندگی‌‌ او مورد خاصی نبوده است.

این کارگردان بیان کرد: نگارش این فیلم نیز بر عهده خودم بوده و پنج ماه نویسندگی این پروژه طول کشید. تهیه‌کننده فیلم "مرغابی دشت سرخ" اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری استان خوزستان است.

کد مطلب 1455083

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