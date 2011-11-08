فرهنگ بدون اخلاق ناکارآمد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نورالله در نشست سلسله درس های فضائل اخلاقی، در جمع کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان افزود: فرهنگ میدان وسیعی دارد و در همه ی امور درگیر فرهنگ هستیم و در همه شئون زندگی، فرهنگ ما دخالت دارد.

وی همزمانی 14 آبان روز فرهنگ عمومی را بهانه ای برای سخن درباره پیوند اخلاق و فرهنگ عنوان کرد.



وی چهار ویژگی حفظ فرهنگ پیشینیان، فرهنگ سازی به اقتضای روز، احیای سنت ها نیک فراموش شده و انتقال فرهنگی به آیندگان را برای فرهنگ برشمرد.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: فرهنگ با اخلاق معنا می یابد و دین با اخلاق زیباست.