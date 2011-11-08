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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۲

حجت الاسلام ولی نژاد:

فرهنگ بدون اخلاق ناکارآمد است

فرهنگ بدون اخلاق ناکارآمد است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، فرهنگ را بدون اخلاق ناکامل و ناکارآمد دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نورالله  در نشست سلسله درس های فضائل اخلاقی، در جمع کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان افزود: فرهنگ میدان وسیعی دارد و در همه ی امور درگیر فرهنگ هستیم و در همه شئون زندگی، فرهنگ ما دخالت دارد.

وی همزمانی 14 آبان روز فرهنگ عمومی را بهانه ای برای سخن درباره پیوند اخلاق و فرهنگ عنوان کرد.

وی  چهار ویژگی حفظ فرهنگ پیشینیان، فرهنگ سازی به اقتضای روز، احیای سنت ها نیک فراموش شده و انتقال فرهنگی به آیندگان را برای فرهنگ برشمرد.
 
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: فرهنگ با اخلاق معنا می یابد و دین با اخلاق زیباست.
کد مطلب 1455084

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