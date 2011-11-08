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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

داریوش مهرجویی در جشنواره سینما حقیقت

داریوش مهرجویی در جشنواره سینما حقیقت

فیلم مستند "همه‌ دانا" ساخته داریوش مهرجویی فیلمساز در پنجمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت روی پرده خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در خلاصه فیلم مستند "همه‌ دانا" آمده است: یک گروه فیلمسازی برای تهیه مستندی راهی استان همدان شده و در طول مسیر، با اتفاقات و افراد مختلفی روبرو می‌شوند...
 
مستند 53 دقیقه‌ای "همه دانا" که تولید آن،‌ دو سال به طول انجامیده ساعت 11صبح روز پنجشنبه 19 آبان ‌ماه در سالن شماره 2 سینما فلسطین به نمایش عمومی در خواهد آمد.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از کارگردان: داریوش مهرجویی، پژوهشگران: داریوش مهرجویی و فرخ مجیدی، تصویربردار: فرخ مجیدی، صدابردار: امید نوبخت، صداگذار: محمدرضا دلپاک، تدوینگر: نیما حسن‌دوست، آهنگساز: بهروز صفاریان، مدیران تولید: مهری بدرلو و یحیی منصور مؤید، عکاس: وحیده محمدی‌فر، مجری طرح: یحیی منصور مؤید، تهیه‌کننده: داریوش مهرجویی، تهیه‌شده در: صدا و سیمای مرکز همدان.

پنجمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت، تا روز 21 آبان‌ماه در سینما فلسطین، سینما سپیده و سالن سینما حقیقت ادامه خواهد داشت.
کد مطلب 1455087

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