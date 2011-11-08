داریوش مهرجویی در جشنواره سینما حقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر، در خلاصه فیلم مستند "همه‌ دانا" آمده است: یک گروه فیلمسازی برای تهیه مستندی راهی استان همدان شده و در طول مسیر، با اتفاقات و افراد مختلفی روبرو می‌شوند...

مستند 53 دقیقه‌ای "همه دانا" که تولید آن،‌ دو سال به طول انجامیده ساعت 11صبح روز پنجشنبه 19 آبان ‌ماه در سالن شماره 2 سینما فلسطین به نمایش عمومی در خواهد آمد.



عوامل تولید این فیلم عبارتند از کارگردان: داریوش مهرجویی، پژوهشگران: داریوش مهرجویی و فرخ مجیدی، تصویربردار: فرخ مجیدی، صدابردار: امید نوبخت، صداگذار: محمدرضا دلپاک، تدوینگر: نیما حسن‌دوست، آهنگساز: بهروز صفاریان، مدیران تولید: مهری بدرلو و یحیی منصور مؤید، عکاس: وحیده محمدی‌فر، مجری طرح: یحیی منصور مؤید، تهیه‌کننده: داریوش مهرجویی، تهیه‌شده در: صدا و سیمای مرکز همدان.



پنجمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت، تا روز 21 آبان‌ماه در سینما فلسطین، سینما سپیده و سالن سینما حقیقت ادامه خواهد داشت.