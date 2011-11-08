به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال‌الدین سجادی در نشست خبری امروز سه شنبه این تشکل با مورد توجه قرار دادن فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در کرمانشاه و با تاکید بر اینکه این فرمایشات حاوی مطالب پراثر و مهمی است، گفت: در خصوص بحث ولایت مطلقه فقیه که ایشان مطرح کردند برخی برداشت‌های سیاسی و مقطعی انجام شد و البته برخی تحلیل‌ها نیز تحلیل‌های خوب و مثمر ثمری بود.

وی افزود: در این راستا برداشتی که ما داشتیم این بود که منظور ایشان از ولایت مطلقه فقیه شیوه و اصل قاعده‌مندی تحت این عنوان است که از ظرفیت فراوانی برخوردار است و ظرفیت بی‌نظیری برای نظام اسلامی محسوب می‌شود، همچنین می‌توان متوجه شد که ساختار و مهندسی نظام از انعطاف خاصی برخوردار است و هر جا که ضرورتی پیش آید می‌توان شیوه بهتر و کارآمدتری را در این ساختار ایجاد کرد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری بحث مردم‌سالاری دینی اشاره شده در منویات رهبر انقلاب را نیز حائز اهمیت دانست و گفت: مقام معظم رهبری در مورد این موضوع برداشت‌های راه‌گشایی ارائه دادند مبنی بر اینکه مردم‌سالاری دینی از لحاظ مبانی فکری و اعتقادی بسیار مستحکم است و از لحاظ علمی نیز قابل اجرا و پیش رونده قلمداد می‌شود.

سجادی گفت: با توجه به اتفاقاتی که در شمال آفریقا و خاورمیانه پیش آمده این باور وجود دارد که نظریه مردم‌سالاری دینی را می‌توان به عنوان یک نظریه بدیع به این کشورها منتقل کرد و در این راستا فرهیختگان، نخبگان، سیاستمداران مسلمان و اندیشمندان این کشورها می‌توانند ساختاری را برای حکومتشان طراحی کنند که اول از همه بر اساس اسلام و پس از آن بر طبق مردم‌سالاری و دموکراسی به معنای واقعی‌اش باشد.

وی همچنین در مورد نگاه مقام معظم رهبری به نگاه احزاب نیز اظهار کرد: ایشان در این راستا فرمودند که ما مطلقا با تحزب مخالف نیستیم، منتهی آن نهاد حزبی مورد نظر ماست که نقش هدایت آحاد مردم را به سمت آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایفا کند.

سجادی گفت: اصولا احزاب در ایران هدف به قدرت رسیدن را که رویکرد احزاب غرب است دنبال نمی‌کنند و به فکر خدمت به مردم هستند، جبهه پیروان خط امام و رهبری در این بحث نظراتی تدوین کرده و امیدوار است بتواند نظر مقام معظم رهبری را تامین کند ولی به هر ترتیب مهم این است که به‌رغم نظر برخی دولت‌ها، مقام معظم رهبری تحزب را تایید کردند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در ادامه ارتباط معنوی و سیاسی و ارگانیک این جبهه با جامعتین را از خصوصیات مهم برای این تشکل عنوان و اظهار کرد: جامعتین با کمک فعالان اصولگرایی هم اکنون منشور اصولگرایی را تدوین کرده و در جهت راهبرد وحدت اصولگرایان تلاش می‌کند.

سجادی با بیان اینکه تمام هم و غم جبهه پیروان خط امام و رهبری رسیدن به همدلی و وحدت است، گفت: جبهه در ساختار و فعال‌سازی بخش اجرایی کمیته وحدت اصولگرایان فعال است و در استان‌ها نیز این نقش فعال را دنبال می‌کنند.

وی همچنین نظرات تشکل متبوعش در خصوص ویژگی‌های کاندیداهای مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: تاکید داریم که کاندیداها باید متدین، دلسوز، متعهد، صالح و سالم باشند و با مراکز قدرت و ثروت معامله نداشته باشند، ضمن این‌که مرزبندی شفاف خود را با اصحاب فتنه و گروه انحرافی دنبال کند. البته ما بر این باوریم که مجلس آینده، همچون مجلس هشتم باید مجلسی در شان نظام جمهوری اسلامی باشد.

وی درادامه رویکرد قوه قضاییه در مورد مسائل مختلف از جمله فساد اقتصادی پیش آمده را قابل دفاع دانست و گفت: جبهه پیروان خط امام و رهبری از اقدامات قوه قضاییه در این راستا حمایت می‌کند و معتقد است با خلاف‌کاری‌ها،‌ اخلال در نظام اقتصادی و غیره باید به گونه‌ای برخورد شود که برای دیگران درس عبرت باشد.

وی به راهپیمایی روز 13 آبان اشاره کرد و گفت: غیر از بحث مبارزه با آمریکا و استکبار در این روز حمایت از جنبش وال‌استریت بسیار حائز اهمیت است. چراکه جنبش وال استریت نشانه شکست و ناکارآمدی نظام لیبرال دموکراسی و حاکمیت کلان سرمایه‌داران در آمریکا و نظام سلطه است.

وی با اشاره به اتهام بی‌اساس غربی‌ها مبنی بر ترور سفیر عربستان از سوی ایران و اتهاماتی که در مورد بحث فناوری هسته‌ ای ما می‌زنند، گفت: بحث نقض حقوق بشر نیز همواره به عنوان یک اهرم علیه ایران استفاده می‌شود در حالی که این موضوع به خوبی در آمریکا مشاهده می‌شود.

سجادی در ادامه با اشاره به پیروزی انقلاب لیبی و نابودی قذافی گفت: امیدواریم در این کشور حکومتی بر مبنای اسلام و مردم‌سالاری دینی شکل بگیرد و این کشور مواظب ترفندهای ناتو و غربی‌ها باشد تا افراد نفوذی در حکومتشان وارد نشوند.

وی همچنین به مردم تونس نیز به خاطر پیروزی انقلابشان تبریک گفت و اظهار کرد: روند این پیروزی نشان می‌دهد که کشورهای اسلامی هرجا به مردم اختیار دادند مردم باورهای اسلامی را دنبال کردند و در کشورهای مسلمان اسلام گرایان پیروز انتخابات هستند. ما در همین راستا از وزارت خارجه و نهادهای ذیربط این انتظار را داریم که از این فرصت‌ها نهایت استفاده را ببرند و روابط جدیدی با این کشورها در بحث انتقال تجربیات کشورمان بنیانگذاری کنند.

سجادی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر سرمایه‌گذاری جریان انحرافی در استان‌ها برای به دست گرفتن کرسی‌های مجلس شورای اسلامی گفت: دبیران ما در استان‌ها که افراد موثقی هستند این موضوع را مورد توجه قرار دادند که گروه انحرافی با حمایت‌های مادی و معنوی که دارند فعال هستند.

وی همچنین گفت: در کمیته وحدت اصولگرایان گروه 8 نفره هنوز تکمیل نشدند و 6 نفر هستند و امیدواریم جبهه پایداری با توجه به تاکیداتی که وجود دارد به کمیته وحدت بپیوندد، جلسه اعضای جبهه پایداری با آیت الله مهدوی کنی جلسه امیدوارکننده ای بود و امید به پیوستن جبهه پایداری به وحدت بیشتر شده است .

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سجادی در ادامه با توجه به پیچیدگی‌های شرایط امروز در منطقه و جهان و تهدیدهای آمریکا علیه ایران، وحدت حداکثری میان اصولگرایان را لازم و ضروری دانست و افزود: امیدواریم جبهه پایداری به وحدت اصولگرایان بپیوندد چرا که تجربه نشان داده است، هرگاه اصولگرایان وحدت کرده اند به هدف خود رسیده اند و در غیر اینصورت به هدف نهایی خود دست پیدا نکرده اند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر جایگزینی گروه یا حزب دیگری به جای جبهه پایداری در کمیته جبهه متحد اصولگرایان گفت: خبری در این خصوص ندارم و اخبار مربوط به جبهه متحد از طریق سخنگوی این گروه بیان می شود.

وی همچنین در خصوص جایگزینی جبهه ایستادگی به جای جبهه پایداری در روند وحدت اصولگرایان گفت: بعید می دانم که جبهه ایستادگی جایگزین جبهه پایداری شده باشد اما جبهه ایستادگی تعاملاتی را با جبهه متحد اصولگرایان داشته است و ظاهراً آقای روح الامینی رابط این گروه با جبهه متحد است.

سجادی در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات گفت: هرگز نمی گوییم اصلاح طلبان نباید در انتخابات شرکت کنند.

وی افزود: اصلاح طلبان دو طیف هستند، طیفی که در فتنه 88 فتنه گر بودند و خطوط قرمز نظام را رعایت نکردند اما اصلاح طلبانی هم وجود دارند که در حال حاضر در مجلس هشتم فعال بوده و در چهارچوب نظام و قانون اساسی حرکت می کنند وبرای حضور در انتخابات منعی ندارند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با تأکید بر اینکه نشانه هایی وجود دارد که اصلاح طلبان با موتور روشن و چراغ خاموش در انتخابات امسال شرکت خواهند کرد گفت: اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات ناز سیاسی می کنند و شرط می گذارند.

سجادی همچنین افزود: اصولگرایان واقعی مطلق گرا نیستند و اصلاح طلبان را از حضور در انتخابات منع نمی کنند.

