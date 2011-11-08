به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی بررسی و نقد کتاب خاورمیانه معاصر در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد و با حاشیه های جالبی همراه بود که به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

*سخنران ویژه مراسم محمد باقر قالیباف شهردار تهران بود اما وی در نشست نقد کتاب خاورمیانه شرکت نکرد، نکته قابل توجه نقش قالیباف در انتشار این کتاب است که وی به همراه سید موسی پور موسوی که مشاور وی در شهرداری تهران است این کتاب را ترجمه کرده‌اند.

*احمد نقیب زاده استاد دانشگاه و منتقد این کتاب که اجرای این نشست را برعهده گرفته بود در ابتدای نشست از عملکرد قالیباف در شهرداری تهران تقدیر کرد، اما زمانی که اعلام شد شهردار تهران در نشست نقد کتاب خاورمیانه معاصر شرکت نمی کند گفت: بنده انتظار داشتم آقای قالیباف در این مراسم شرکت کند.مدیران وقتی وعده ای می دهند باید وعده خود را محقق کنند.شرکت کنندگان برای دیدار با مدیران در مراسم های مختلف شرکت می کنند و باید به حضور مردم احترام گذاشت.این گفته های بنده را حتما به شهردار تهران منتقل کنید.

*موسوی مشاور شهردار تهران در خصوص عدم شرکت قالیباف در نشست نقد کتاب خاورمیانه افزود: امروز شهردار تهران با توجه به بارش شدید باران وپیگیری مشکلات شهر تهران نتوانستند در جمع شما دوستان شرکت کنند اما حتماً در نشست‌های آتی شرکت خواهند کرد.البته من از طریق پیامک پیگیر حضور وی در این نشست بودم.

*موسوی همچنین در این نشست اعلام کرد: شهردار تهران 3 آذر ماه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران حضور خواهد یافت و با همین موضوع "خاورمیانه معاصر"سخنرانی خواهد کرد.

*نقیب زاده خطاب به مشاور شهردار تهران گت: زمانی که برف نمی آمد ستاد برف رویی شهرداری تهران فعال بود و حال که شاهد برف و باران هستیم خبری از فعالیت ستاد برف رویی نیست که موسوی پاسخ داد: موقعی که ستاد فعالیت می کرد برخی منتقدین به مزاح عنوان می کردند شهرداری کیسه های خود را مقابل خیابان ها گذاشته و باعث شده دیگر برف و باران در تهران نبارد.