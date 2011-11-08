برگزاری دوره آموزشی سیستم مکانیزه خرید کالا در منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره آموزشی که به مدت دو روز به طول انجامید، کفایتی، کارشناس سیستم جامع کالا ازشرکت همسو به تشریح و توضیح نحوه خرید کالا از طریق وب سایت اینترنتی، روند مراحل سفارش گذاری، روش تهیه و تنظیم سند تقاضا و... پرداخت.

شرکت کنندگان دراین دوره آموزشی با توجه به میزان و نوع فعالیت شغلی با فرایند نوین و سیستم مکانیزه تهیه پیش نویس و تقاضای خرید کالا به صورت نظری و عملی آشنا شدند .

گفتنی است، درپایان این دوره کارشناس سیستم جامع کالا از شرکت همسو ضمن پاسخ به سوالات متعدد شرکت کنندگان، توضیحات لازم را درباره فراهم کردن زیرساختهای لازم جهت ارائه بهتر خدمات از طریق این سیستم مکانیزه ارائه کرد.