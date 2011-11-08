دمای هوا زیر صفر درجه/ کردستان در پائیز رخت زمستانی پوشید

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که 45 روز از فصل پائیز گذشته است ولی انگار امسال زمستان خیلی سریعتر آغاز شده است و روند کاهش دما در سنندج و سایر شهرهای استان کردستان همچنان ادامه داد و وزش باد هم بر شدت میزان سرما افزوده است.

در حالی که از ابتدای آبان ماه سال جاری استان کردستان شرایط ناپایدار را تجربه کرده و شاهد بارش های مناسبی بوده است که از بعد از ظهر دوشنبه موج جدید سرما سراسر این استان را در بر گرفته و پیش بینی های هواشناسی نشان می دهد که این روند همچنان تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

هم اکنون علاوه بر ارتفاعات کردستان، شهرهای استان نیز رخت سفید زمستانی را در فصل پائیز بر تن کرده اند و سنندج نیز با مه غلیظ همراه است.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر این اساس پیش بینی می شود تا پایان هفته جاری دمای هوا به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده و در بعضی از نقاط استان شاهد موج یخبندان خواهیم بود که انتظار می رود مردم استان به ویژه رانندگان وسائل نقلیه یش بینی های لازم را در این خصوص اعمال کنند.

محمد طالب حیدری با اشاره به آغاز دور جدید بارش ها از صبح فردا در استان کردستان عنوان کرد: پیش بینی می شود که بعد از عبور موج سرما بار دیگر بارش های متناوب آسمان استان کردستان را در برگرفته و همزمان با موج جدید بارشها روند کاهش دما نیز ادامه خواهد داشت.