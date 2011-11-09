ایجاد پایگاه اورژانس در 1000 نقطه روستایی کشور

دکتر غلامرضا معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اساس برنامه چهارم ایجاد پایگاههای اورژانس می بایست در جاده های اصلی کشور صورت بگیرد ولی در برنامه پنجم پیش بینی شده در جاده های فرعی نیز پایگاههای اورژانس مستقر شود.

وی با عنوان این مطلب که دولت می گوید اورژانس کشور برای روستاییان نیز باید خدمات رسانی داشته باشد، افزود: بر همین اساس نقاط ویژه روستایی را شناسایی کرده ایم که ارزش ایجاد پایگان امداد را دارند.

معصومی ادامه داد: 1000 نقطه روستایی در مدت زمان اجرای برنامه پنجم توسعه کشور می بایست به پایگاه اورژانس مجهز شوند.

رئیس اورژانس کشور در ارتباط با انتقال مصدومان ترافیکی در جاده های برون شهری و اختلاف نظری که با هلال احمر وجود دارد، گفت: از اول هم این وظیفه بر عهده اورژانس بود که یک سری از تفکرات وجود داشت که این موضوع را خارج از وظایف اورژانس می دانست اما دوستان جدید در هلال احمر با اورژانس موافق هستند.

وی در خصوص زمان انتقال مصدومان جاده ای در کشور، افزود: طبق استانداردها به زمان برنامه چهارم رسیده ایم.