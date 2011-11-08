115 مدرسه قرآنی در خراسان جنوبی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا وردی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه طرح حفظ قرآن کریم دانش آموزان و فرهنگیان اظهار کرد: در قرآن کریم و احادیث و روایات دینی مباحث متعددی در ارتباط با تلاوت قرآن کریم و به خاطر سپردن آیات آن بیان شده است.

وی با بیان اینکه آیات قرآن مکمل یکدیگر هستند، افزود: وحی و کلام خدا مایه هدایت و رحمت است و انسان ها را به سوی نور هدایت می کند.

وی عنوان کرد: در هر جایی از قرآن که بصیرت بیان شده عمدتا کلمه هدایت و رحمت نیز تکرار شده که این امر تاکید بر بصیرتی دارد که منجر به هدایت می شود.

وی با اشاره به فعالیت های قرآنی انجام شده در آموزش و پرورش گفت: طرح در محضر قرآن کریم از جمله برنامه های این نهاد است که بر اساس این طرح دانش اموزان روزانه یک صفحه از قرآن کریم را تلاوت می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اجرای طرح همگام با قرآن در مدارس راهنمایی سطح استان خبر داد و گفت: در این طرح تمامی کلاس های درسی مدارس راهنمایی با تلاوت چند صفحه از قران کریم آغاز می شود.

وردی با اشاره به راه اندازی مدارس قرآنی در خراسان جنوبی گفت: هم اکنون 106 مدرسه قرآنی و 9 مدرسه تخصصی قرآن در سطح استان فعال هستند.

وی بیان کرد: در سال گذشته 30 هزار دانش آموز در هزار و 200 کلاس تحت پوشش آموزش قرآن در مدارس قرآنی استان قرار گرفته اند.

وی اجرای طرح مجالس تفسیر در بین فرهنگیان، صلوات قرآنی، برگزاری کرسی های تلاوت قرآن، محافل انس با قرآن را از دیگر برنامه های اجرا شده در آموزش و پرورش ذکر کرد و گفت: همچنین کلاس درس هایی از قرآن استاد قرائتی با حضور 12 هزار دانش اموز در استان برگزار شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اجرای طرح ارتقای آموزش قرآن کریم در پایه سوم ابتدایی خبر داد و گفت: بر اساس این طرح تمامی دانش آموزان سوم ابتدایی با روانخوانی و روخوانی قرآن کریم آشنا می شوند.

وی با اشاره به طرح حفظ قرآن کریم دانش آموزان و فرهنگیان اظهار کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند ملتی که 70 همیلیون جمعیت دارد باید حداقل 10 میلیون حافظ قرآن داشته باشد این طرح برنامه ریزی شده و در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

وردی ادامه داد: در مرحله اول این طرح برنامه ای جامع برای 2 میلیون حافظ قرآن که 16 درصد آن را دانش آموزان و چهار درصد را فرهنگیان تشکیل می دهند برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه بعد از افتتاح طرح مراحل استعداد یابی، ساماندهی و نظارت و ارزیابی انجام می شود، افزود: اول آذر ثبت نام دانش آموزان انجام می شود و فروردین ماه سال آینده آزمون مرحله اول برگزار و سپس دهه سوم خرداد مراسم پایانی و ثبت اطلاعات در سامانه و صدور گواهینامه انجام می شود.

وردی در خصوص اهداف برگزاری این طرح یادآور شد: جلوگیری از تحریف در معانی قرآن، عمل به قرآن کریم، بهره مندی از عبادت همراه هدایت و تدبر در آیات قرآن و ایجادی رقابتی سالم و سازنده در میان فرهنگیان و دانش آموزان از جمله اهداف اجرای این طرح است.