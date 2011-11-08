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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

حسینی:

90 هکتار اراضی کشاورزی هرمزگان به کشتهای گلخانه ای اختصاص یافت

90 هکتار اراضی کشاورزی هرمزگان به کشتهای گلخانه ای اختصاص یافت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی جهاد کشاورزی هرمزگان از اختصاص بیش از 90 هکتار از اراضی کشاورزی این استان به کشتهای گلخانه ای در سال 90 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم حسینی درآگاهی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این میزان زمینهای اختصاص داده شده به کشتهای گلخانه ای، بیشترین آن با توجه به نوع آب و هوایی به شهرستان حاجی آباد با 47 هکتار و رودان 33 و مابقی نیز به شهرستانهای بندرعباس و رودان است.

وی محصولات گلخانه ای را شامل خیار سبز، گوجه فرنگی و فلفل عنوان و اضافه کرد: عملکرد تولید هر کدام از این محصولات 200 تن در هر هکتار برآورد می شود.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه بیشترین کشت گلخانه ای مربوط به شهرستان حاجی آباد است، مشکلی که در فواصل آبان تا دی ماه برای تولید محصولاتی مانند خیار، فلفل وگوجه فرنگی در کشور وجود دارد با وارد شدن محصولات این شهرستان و همچنینی سایر شهرستانهای استان برطرف می شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ادامه داد: بخشی از محصولات تولیدی در گلخانه های این استان به مصرف خود استان و مابقی نیز به سایر نقاط کشور فرستاده می شود.

حسینی افزایش کیفیت محصول تولیدی صرفه جویی در مصرف آب و افزایش تولید در واحد سطح، ایجاد فرصتهای شغلی برای آموختگان بخش کشاورزی و تولید بیش از یک محصول در سال را از مزایای کشتهای گلخانه ای عنوان کرد.

کد مطلب 1455102

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