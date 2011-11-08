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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

4500 بازرس بر نحوه ذبح بهداشتی دامها در عید قربان نظارت کردند

4500 بازرس بر نحوه ذبح بهداشتی دامها در عید قربان نظارت کردند

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: در عیدسعید قربان 4 هزار و 500 بازرس و کارشناس بهداشت در سراسرکشور بر نحوه ذبح بهداشتی دام در عید سعید قربان نظارت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سیدرضا غلامی افزود: علاوه بر نظارت کارشناسان و بازرسان بر ذبح بهداشتی دامها در شهرها، بهورزان نیز در روستاها آموزشهای لازم را برای ذبح بهداشتی دام ها در عید قربان ارائه دادند.

وی گفت: بازرسان و کارشناسان وزارت بهداشت در صورت مشاهده ذبح دام­­ها در شرایط غیر بهداشتی،‌ آموزش و تذکرهای لازم را به ذبح کنندگان ارائه دادند.

به گفته غلامی، ذبح دام باید روی زمین آسفالت یا سنگ فرش انجام شود تا شرایط شستشو راحت تر باشد و در صورت نبود سنگفرش یا آسفالت،‌ حتماً  باید یک کیسه نایلونی را زیر دام قرار دهند و سپس روی آن ذبح انجام دهند. ‌فضولات و ضایعات بعد از ذبح باید در چاه فاضلاب یا در عمق خاک دفن شود. همچنین گوشت را پس از ذبح باید بلافاصله در یخچال نگهداری کنند تا عوامل بیماری زا تا حد زیادی از بین برود.

کد مطلب 1455103

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