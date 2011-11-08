ظرفیت احداث 50 سد بزرگ/ دور جدید انتشار اوراق مشارکت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولی ها امروز در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه در صورت تامین مالی ممکن است حدود 50 سد دیگر نیز در کشور ساخته شود، گفت: البته پس از این برنامه، اگر سدی هم در کشور ایجاد شود و نیازی در این بخش احساس کنیم، قطعا در حوزه سدهای منطقه ای خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، اظهار داشت: ممکن است در آینده ای نزدیک پس از اتمام پروژه های بزرگ سدسازی، فقط بندهای انحرافی و سدهای کوتاه زیر 10 میلیوت مترمکعب در کشور ایجاد شود.

حاج رسولی ها تعداد کل سدهای فعلی کشور را 116 سد جدا از بیش از 200 سد ساخته شده توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد و افزود: احتمالا دور جدید انتشار اوراق مشارکت طرح های آبی از آذرماه سال جاری خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: در عرضه 500 میلیارد تومانی اول فقط 40 میلیارد تومان به فروش رسید که پس از رفع موانع و مسائل پیش روی انتشار و فروش اوراق، انتظار می رود بزودی انتشار اوراق جدید با استقبال خریداران روبرو شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، تغییر روش فروش اوراق مشارکت آبی خریداری شده و فراهم شدن امکان خرید آن توسط بانک در کنار افزایش نرخ سود آن به 17 درصد را دو دلیل مهم در احتمال رونق فروش اوراق مشارکت طرح های آبی دانست.

حاج رسولی ها تصریح کرد: به صورت کلی در تلاش هستیم تا از طریق فروش اوراق مشارکت و همچنین اموال مازاد 2 هزار و 500 میلیارد تومان منابع برای وزارت نیرو ایجاد کنیم.