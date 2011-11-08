کوچ عشایر برای قشلاق به هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر سالاری ظهر سه شنبه در نسشت مطبوعاتی عنوان کرد: هر ساله یک هزار و 900 کوچنده از استان کرمان جهت قشلاق به استان هرمزگان کوچ می کنند و در شهرستانهای رودان، حاجی آباد و بندرعباس سکنی می گزینند.

وی، با اشاره به اینکه بیشترین تعداد کوچنده در شهرستان حاجی آباد و رودان زندگی می کنند اظهار داشت: هر ساله از مهرماه کوچ عشایر به استان آغاز و و مجددا از پایان اسفندماه جهت ییلاق به استان مبدا بر می گردند که ییلاق آنها تا نیمه فروردین ادامه دارد.

سالاری اضافه کرد: درحال حاضر به دلیل خشکسالی و همچنین فصل برگ ریزان در مناطق ییلاقی، کوچ عشایر از نیمه آبان با تاخیر آغاز شده است.

مهندس سالاری در ادامه تعداد عشایر درون کوچ استان را یکهزار و 500 خانوار عنوان و بیان داشت: این عشایر در شهرستانهای میناب، حاجی آباد، بندرعباس، پارسیان و بشاگرد فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: درعملیات اجرایی اسکان عشایر فعالیتهای خوبی انجام شده به گونه ای که تاکنون بیش از 400 خانوار عشایر در شهرستانهای رودان، حاجی آباد و میناب اسکان داده شده اند.

مدیر امور عشایری سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: هر ساله از محل اعتبارات ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان که محل تامین آن اعتبارات استانی است، مبالغی برای کمک به عشایر تخصیص داده میشد که در سال جاری تاکنون هیچگونه اعتبار استانی در این مورد مصوب نشده و عشایر با توجه به خشکسالی، با مشکل کمبود شدید آب شرب برای خود و دامهایشایشان و همچنین تامین علوفه مواجه شده اند.

سالاری، میزان اعتبار اختصاص یافته سال گذشته به عشایر استان را 100 میلیون تومان ذکر کرد.

مجموع عشایر کوچنده به هرمزگان و همچنین درون کوچ استان حدود سه هزار و500 خانوار است.