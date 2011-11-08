سرویس های جدید مخابراتی در نمایشگاه تلکام 2011 عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صابرفیضی با بیان اینکه در نمایشگاه تلکام هم استفاده‌ کنندگان و هم تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی حضور خواهند داشت، گفت: مشترکان و علاقه‌مندانی که به دنبال سرویس‌های جدید هستند می توانند با حضور در این نمایشگاه از آخرین دستاوردها و محصولات جدید در این حوزه مطلع شوند.

وی نمایشگاه تله کام را فرصتی برای آشنایی با محصولات و دستاوردهای جدید و به روز دانست و ادامه داد: حضور چشمگیر گروه مخابرات ایران در نمایشگاه تلکام 2011 نشان از ایجاد تحول در ارائه خدمات و مشتری مداری خواهد داشت.

فیضی با بیان اینکه قرار است سرویس‌های جدیدی در این نمایشگاه از سوی مخابرات ارائه و به معرض نمایش گذاشته شود، ادامه داد: نمایشگاه تلکام زمینه ساز معرفی این سرویس ها بوده و نیازهای جامعه را از طریق ارائه شناخت به محققان، تلاشگران و اپراتورها نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه در نمایشگاه ایران تله کام 2011 با ارائه سرویس های جدید و جذاب برای مشترکان قصد براین است تا در آینده خدمات ارزش افزوده بیشتری را رونمایی کنیم، اظهار داشت: در کشور ما پتانسیل و نیروهای متخصص قابل توجهی وجود دارد و زیرساخت های توسعه ارتباطات در سالهای اخیر به خوبی فراهم شده اما در جهت توسعه فرهنگ استفاده از امکانات ارتباطی در کشور باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: در ایران بر خلاف سایر کشورها از ارتباطات و فناوری اطلاعات کمتر استفاده می شود براین اساس ما باید مصرف ارتباطات را بالا ببریم و جایگاه خودمان را در این زمینه در جامعه ارتقاء دهیم.

به گزارش مهر، دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی از 24 تا 27 آبانماه امسال در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.