ابداع سیستم عامل سلولی برای خلق اشکال جدید حیات

به گزارش خبرگزاری مهر، این محققان در تلاش برای ساخت نرم افزارهای سلولی هستند که به آنها امکان می دهد بدون ایجاد تغییر در سخت افزار سلولهای زنده، آنها را تغییر دهند. در صورتی که این پروژه به موفقیت دست پیدا کند می تواند برای دانش بیولوژی ترکیبی جهشی بزرگ به شمار رود.

به این شکل دانشمندان به سادگی می توانند سرعت سلولها را برنامه ریزی کنند تا بتوانند هر نوع فعالیتی را انجام داده و در عین حال شکلهای جدیدی از حیات را که در طبیعت یافت نمی شوند برای مصارف مختلف ایجاد کنند. در واقع این سیستمهای عامل زیستی می توانند شکلهای مختلف حیات را با سرعت بالا، هزینه و انرژی کم شبیه سازی کنند.

دانشمندان این کار را با ایجاد تغییر در باکتری ای-کولای آغاز کرده اند تا این سلول را قابل برنامه ریزی تر کنند و بر این باورند در صورتی که این پروژه با موفقیت انجام شود می تواند به آسانی به "بازبرنامه نویسی" سلولهای دیگر منجر شود.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، چنین کشفی می تواند در کنار ایجاد شکلهای جدیدی از حیات، در تحقیقات دارویی و انرژی پاک کاربردهای فراوانی داشته باشد. همچنین استفاده از سلولهای انطباق یافته و برنامه ریزی شده می تواند در پاکسازی فجایع زیست محیطی، زدودن کربن از هوا، تصفیه آبهای آشامیدنی، مبارزه با همه گیرها، محافظت از منابع غذایی در برابر آفتهای کشاورزی و بسیاری از موارد نامحدود دیگر کاربرد داشته باشد.