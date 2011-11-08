حضور حداکثری در انتخاب موجب وحدت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر سه شنبه در دیدار مردمی با اهالی شهرستان گنبد بر رعایت احترام به علمای شیعه و سنی تاکید کرد.

وی اظهار داشت: 12 اسفند ماه انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم و نیاز است پرشور در این رویداد شرکت کنیم.

استاندار گلستان با تبریک عید قربان افزود: عید قربان، عید قربانی کردن تعلقات دنیوی و پیروزی وظیفه بر غریزه است و قربان یعنی هر عمل نیکی که انسان را به رحمت حق تعالی نزدیک کند.

قناعت با اشاره به بیداری اسلامی گفت: بیداری کشورهای منطقه به برکت انقلاب اسلامی ایران رخ داده و نتیجه عمل نیک شما مردم است.

وی اظهار داشت: روزگاری جوانان وطن برای پیروزی و پایداری این نظام به قربانگاه رفتن و جان خودشان در طبق اخلاص گذاشتند و حالا ایران اسلامی کانون توجهات جهانیان است و اسوه کشورهای جهان اسلام شده است.

وی با تاکید بر وحدت شیعه و سنی گفت: ایران اسلامی الگوی وحدت کشورهای اسلامی است.