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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

قناعت تاکید کرد:

حضور حداکثری در انتخاب موجب وحدت می شود

حضور حداکثری در انتخاب موجب وحدت می شود

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان با اشاره به انتخابات آتی مجلس گفت: حضور حداکثری مردم باعث وحدت و یکپارچگی بیشتر ملت می شود و حضور گسترده مردم مشت محکمی بر دهان نظام سلطه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر سه شنبه در دیدار مردمی با اهالی شهرستان گنبد بر رعایت احترام به علمای شیعه و سنی تاکید کرد.

وی اظهار داشت: 12 اسفند ماه انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم و نیاز است پرشور در این رویداد شرکت کنیم.

استاندار گلستان با تبریک عید قربان افزود: عید قربان، عید قربانی کردن تعلقات دنیوی و پیروزی وظیفه بر غریزه است و قربان یعنی هر عمل نیکی که انسان را به رحمت حق تعالی نزدیک کند.

قناعت با اشاره به بیداری اسلامی گفت: بیداری کشورهای منطقه به برکت انقلاب اسلامی ایران رخ داده و نتیجه عمل نیک شما مردم است.

وی اظهار داشت: روزگاری جوانان وطن برای پیروزی و پایداری این نظام به قربانگاه رفتن و جان خودشان در طبق اخلاص گذاشتند و حالا ایران اسلامی کانون توجهات جهانیان است و اسوه کشورهای جهان اسلام شده است.

وی با تاکید بر وحدت شیعه و سنی گفت: ایران اسلامی الگوی وحدت کشورهای اسلامی است.
کد مطلب 1455119

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