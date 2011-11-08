هیولاها با «فرانکن اشتین» آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فرانکن اشتین» دومین کتاب از مجموعه کتابهای کاراگاه نلی، نوشته مارتین ویدمارک است که با ترجمه مسعود حجوانی و توسط انتشارات پیدایش منتشر شده است.
در ابتدای این کتاب درباره موضوع کارآگاه هیولا که محور داستانهای این مجموعه است، نوشته شده: مامور مخفی هیولا یعنی کسی که همیشه مشغول دست و پنجه نرم کردن با هیولا و اشباح است. هاها! چه خندهدار! این هم شد داستان ترسناک؟ اصلا هیولا وجود ندارد. فقط بچه کودکستانیها اشباح و این جور چیزها را باور میکنند. البته من حرفت را قبول دارم، چون خودم هم قبلا باورم نمیشد؛ البته قبلا. اما امروز دیگر جور دیگری فکر میکنم ـ امروز میدانم که آنها وجود دارند.
در ادامه از زبان شخصیت نلی میخوانیم: ساکت! در این کتاب نه تنها با سگم(لندن) و البته خودم کاراگاه نلی راپ آشنا میشوید، بلکه با آدمهای دیگری هم سر و کار خواهید داشت: خانم لنا شلا، خانم الن برگ و آقای روبرت استن.
«تابستان در دانشکده هیولا»، «نامه»، «فرانکن اشتین ـ چند بدنه»، «لندن شوکه میشود»، «در استخر»، «حالا خودت مسئول هستی»، «در مرکز بهداشت» و «حال الن چه طور است؟» عناوین بخشهای اصلی داستان «فرنکن اشتین» هستند.
در قسمتی از داستان این کتاب میخوانیم:
به محض این که از اتاق خانم الن برگ بیرون آمدم، سر و کله فرانکن اشین هم پیدا شد! او لنگان لنگان وارد اتاق انتظار شد. انگار امروز پایش خیلی درد میکرد. او یکراست به طرف اتاق خانم الن برگ رفت و در زد. وقتی خانم الن برگ در اتاقش را باز کرد، فرانکن اشتین بدون مقدمه گفت: شما یک صورتحساب نپرداخته دارید. خانم النبرگ که هیکلش دست کمی از فرانکن اشتین نداشت، خیلی محکم گفت: هنوز نوبت شما نشده. روبرت استن میخواست اعتراض کند که خانم النبرگ نگاه تندی به او کرد. ...
«فرانکن اشتین» با 72 صفحه به صورت مصور، شمارگان 2 هزار و 500 نسخه و قیمت 2 هزار و 500 تومان منتشر شده است.
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