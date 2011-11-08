بازرسی رویکرد پیشگیرانه را به جای مچ گیری در دستور کار خود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی صبح سه شنبه در همایش رابطین بازرسی دستگاه‌ها ضمن گرامی‌داشت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، مبنای سازمان بازرسی را علاج واقعه قبل از وقوع دانست و افزود: بر همین اساس، استراتژی سازمان بازرسی کل کشور بر سیاست‌های خودکنترلی تأکید دارد. همچنین ایجاد سامانه ملی رسیدگی به شکایات و تعیین رابطین بین بازرسی و دستگاه‌های مختلف علاوه بر اجرایی کردن این سیستم باعث تقویت مدیریت دستگاه‌ها است.

وی ادامه داد: با توجه به الکترونیکی شدن دولت، هدف از راه‌اندازی سامانه ملی رسیدگی به شکایات تسریع در رسیدگی به امور و صرفه‌جویی در زمان، کاهش حضور فیزیکی ارباب رجوع، شفاف‌سازی و تکریم مراجعان و مردم است که هم‌اکنون این سامانه بر روی سایت سازمان قرار گرفته است و شکایت‌ها و گزارش‌های شهروندان پس از ثبت در این سامانه و بررسی اولیه توسط اداره‌کل بازرسی به دستگاه‌های مورد نظر جهت پاسخ‌گویی مستند و مستدل ارسال می‌شود لذا دستگاه مورد نظر باید به قید فوریت پاسخ جامع و کامل خود را با ارائه اسناد قانونی به این اداره‌کل اسال کند.

محمدی یادآور شد: بدیهی است در صورتی که پاسخ دستگاه قانع‌کننده نباشد و یا در زمان مقتضی پاسخ لازمه ارائه نشود اداره‌کل بازرسی رأسا با اعزام بازرسان به سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، شکایات را مورد بررسی قرار خواهد داد.

در ادامه این همایش، اکبر سعیدمحمدی، مدیرگروه سیاسی و قضایی و سربازرس اداره‌کل بازرسی استان زنجان با اعلام اینکه بررسی اولیه این اداره‌کل نسبت به اعلامات و شکایات در کمتر از 2 ساعت انجام و به دستگاه‌های مورد نظر ارسال می‌شود، افزود: دستگاه‌ها موظفند در حداقل زمان، موضوعات را بررسی و نتیجه آن را اعلام کنند.