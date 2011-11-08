مقر سرهنگ مقتول؛ آیینه عبرت زورگویان جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی درباره "باب العزیزیه" مقر سابق دیکتاتور مقتول لیبی آورده است : منطقه باب العزیزیه در طرابلس که زمانی محل اقامت معمر قذافی بود هم اینک به بازار دوره گردان تبدیل شده است.

این منطقه زمانی جایگاهی رفیع داشت و مقر ویژه سرهنگ بود، اما هم اینک به بازاری تبدیل شده است که در آن خمیر دندان، کرمهای مرطوب کننده، کفش، گوسفند، سگ، کبوتر و دیگر اقلام تبدیل شده است.

در این مطلب آمده است : پنج ماه پیش کسی جرات نزدیک شدن به باب العزیزیه را نداشت، زیرا به محض نزدیک شدن فورا بازداشت می شد. این منطقه که روزگاری محل تجمعات سری سرهنگ لیبی بود، هم اکنون در معرض غارت قرار گرفته و ملک مردم شده است.

قذافی کشته شد، اما منطقه ویژه حکومتی وی نماد شکست چند باره وی شده است و این مرکز بزرگ به جمعه بازار تبدیل شده است و فروشندگان دوره گرد و ولگردان در آن پرسه می زنند و هنوز بوی دود از آن به مشام می رسد.

این روزنامه آورده است : مکانی که زمانی قذافی با رهبران خارجی دیدار می کرد و سخنرانی های تلویزیونی خود را در آن ایراد می کرد و در استخرهای آن شناور بود هم اینک به محلی برای بازیهای کودکان تبدیل شده است.