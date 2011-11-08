به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخش فیلم های "چهلمین در" از آذربایجان، "هاجر مرد بزرگ عشق کوچک" از ترکیه، "عسل" از ترکیه و آلمان، "پرندگان یاسمن" از سوریه، "زندگی مثل دود" از بنگلادش، "ژنرال‌های کوچک" از افغانستان، "مومو" از ترکیه و "فرزند شیر" از پاکستان و استرالیا روی پرده می‌روند.



فیلم خاطره انگیز کودکان تمامی نسل ها در جشنواره فیلم کودک



جادوگر شهر زمرد ساخته ویتور فلمینگ فیلم تحسین شده و خاطره انگیز کودکان تمامی نسل‌ها در بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به روی پرده می‌رود. این فیلم سفر پر مخاطره کودکی را به تصویر می کشد که به سرزمین جادویی می رود سرزمینی که بزرگی و دنیای سراسر جذاب و پر رمز و راز آن هر انسانی را مسحور می کند.



۱۶ سازمان و نهاد فیلم های جشنواره فیلم کودک را داوری می کنند



سازمان هایی و نهادهای چون انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران، کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران، دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر، ستاد اقامه نماز، شوای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی، بنیاد شهید و امور ایثارگران(گروه تلویزیونی شاهد)، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، انجمن فیلم کوتاه ایران، جمعیت دفاع از ملت فلسطین، سازمان بورس و اوراق بهادار، دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، کارگزاری بانک کارآفرین، بنیاد بین المللی غدیر و بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان فیلم های جشنواره فیلم کودک را داوری می کنند.