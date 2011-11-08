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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

علیرضا شاه آبادی:

موضوع جشنواره منطقه ای داستان کوتاه "بیداری اسلامی" است

موضوع جشنواره منطقه ای داستان کوتاه "بیداری اسلامی" است

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه گفت: موضوع جشنواره منطقه ای داستان کوتاه، درباره دفاع مقدس و بیداری کشورهای اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شاه آبادی گفت: این اداره در راستای تجلیل از نویسندگان عرصه های دفاع مقدس و با توجه به بیداری مردم مسلمان بر علیه حاکمان وابسته به استکبار جهانی جشنواره منطقه ای داستان کوتاه در کرمانشاه برگزار می کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه، تاکید کرد: موضوع این جشنواره درباره دفاع مقدس و بیداری کشورهای اسلامی است.

 شاه آبادی افزود: ترویج روحیه آزادی، استقامت و برپایی عدالت و گسترش و مانایی فضائل انسانی و تبیین جایگاه فرهنگ در توسعه هنر داستان نویسی از اهداف این جشنواره است.

وی اضافه کرد: از نویسندگان تقاضا می شود آثار خود را حداکثر تا تاریخ (یکم آذر) از طریق پست یا ایمیل به دبیرخانه جشنواره به آدرسww.mohammad23333333@gmail.com ارسال کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه، در پایان با اشاره به اینکه محدودیت در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد، افزود: آثار بایستی حداقل 5 و حداکثر 10 صفحه باشد و علاقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی کرمانشاه، میدان غدیر( شهناز سابق)، مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی، انجمن داستان نویسان ارسال کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های  7281237-7285722-0831 و 09372713358 تماس حاصل کنند.
 

کد مطلب 1455129

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