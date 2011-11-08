پیشرفت فازهای 17 و 18 پارس جنوبی به 66 درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این دو فاز با هدف تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد، یک میلیون تن اتان و یک میلیون و 50 هزار تن بوتان و پروپان از سال 86 در عسلویه در دست اجراست .

برای اجرای این فازها که به همت شرکتهای ایدرو، مهندسی ساختمان، صنایع و مهندسی و ساخت صنایع دریایی ایران در دست ساخت است، تاکنون بیش از 3.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است .

بر اساس گزارش شرکت نفت و گاز پارس، حفاری 11 حلقه چاه فاز 15 تا پایان امسال و11 حلقه چاه فاز 16 هم نیمه اول سال آینده به پایان می رسد .

پیشرفت پالایشگاه فازهای 17 و 18 به بیش از 67 درصد رسیده و پس از بهره برداری از این پالایشگاه در نیمه دوم سال آینده گاز برداشت شده از 22 حلقه چاه پس از فرآورش از دریا با دو خط لوله 105 کیلومتری به خشکی منتقل شده تصفیه و به شبکه سراسری منتقل می شود.