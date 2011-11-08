به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن احمدی در جلسه شروع به کار شرکت نظارت بر دفع نخاله‌های ساختمانی افزود: واگذاری قسمتی از امور اجرایی که خارج از بحث حاکمیتی است به بخش خصوصی وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه قانون مدیریت پسماند ابلاغ شده است ادامه داد: شهرداری در واگذاری امور به بخش خصوصی تجربه ندارد و یا تجربه موفقی نداشته است.

احمدی ادامه داد: امیدواریم این خصوصی سازی برای شهرداری الگو باشد.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان با بیان اینکه عملکرد این واگذاری، شهرداری را مجاب خواهد کرد که بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند، گفت: خصوصی سازی بخشی از کارها باعث کاهش نیروی انسانی و افزایش راند‌مان کار خواهد شد.

احمدی با اشاره به اینکه اجرای آیین نامه و مقررات مورد تاکید است و باید خارج از مقررات عمل نشود، یادآور شد: ناظران دفع نخاله‌های ساختمانی باید رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی را در برخوردهای قانونی به خوبی انجام دهند.

وی با بیان اینکه این ناظران باید در سطح شهر لباس فرم داشته باشند، گفت: کسانی که با مجموعه همکاری خوبی دارند با اغماض برخورد شده و با افرادی که جوسازی کرده و برخورد نامناسب دارند برابر قانون برخورد میشود.

در ادامه مسئول سازمان بازیافت شهرداری زنجان گفت: نظارت بر دفع نخاله‌های ساختمانی به مناقصه گذاشته و یک شرکت برنده شد.

شامی افزود: کنترل نخاله‌های ساختمانی و پسماند قبلا از طریق سازمان باز‌یافت انجام می‌گرفت اما در حال حاضر به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه در جاده‌های ورودی ریختن نخاله ممنوع است، گفت: در روی خودروهای حمل نخاله آرم سازمان بازیافت شهری نصب خواهد شد.

مسئول سازمان بازیافت شهرداری زنجان گفت: برخورد جدی صورت می‌گیرد و قانون شکنان به دادگاه معرفی می‌شوند.

شامی ادامه داد: در این طرح کنترل خاک برداری در سطح انجام شده و مدت و مقدار خاک برداری در فرم‌های مخصوصی مشخص شده است.

وی با بیان اینکه نخاله‌های ساختمانی با خودروهای مخصوص انجام می‌گیرد، گفت: این نخاله‌ها با استفاده از شرکت‌های تعاونی حمل و نقل انجام می‌شود و ما با این شرکت‌ها قرار می‌بندیم.