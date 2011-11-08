چهار باند مواد مخدر در گلستان منهدم شد

سرهنگ پاسدار سیدمحمود میر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با دستگیری این 4 باند بیش از 180 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

وی بیان داشت: این میزان کشف مواد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 593 درصد رشد داشته است.

سرهنگ میر فیضی همچنین گفت: طی این مدت 122 نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر در استان شناسایی و دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: از مجموع مواد مخدر کشف شده طی این مدت 159 کیلوگرم تریاک، 2 کیلو 23 گرم هروئین، یک کیلو 296 گرم حشیش، 17 کیلو 667 گرم سایر مواد و 531 گرم نیز شیشه بوده است.