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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

سرهنگ میرفیضی:

چهار باند مواد مخدر در گلستان منهدم شد

چهار باند مواد مخدر در گلستان منهدم شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان گلستان از انهدام 4 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان طی یک ماه گذشته خبر داد.

سرهنگ پاسدار سیدمحمود میر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با دستگیری این 4 باند بیش از 180 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

وی بیان داشت: این میزان کشف مواد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 593 درصد رشد داشته است.

سرهنگ میر فیضی همچنین گفت: طی این مدت 122 نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر در استان شناسایی و دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: از مجموع مواد مخدر کشف شده طی این مدت 159 کیلوگرم تریاک، 2 کیلو 23 گرم هروئین، یک کیلو 296 گرم حشیش، 17 کیلو 667 گرم سایر مواد و 531 گرم نیز شیشه بوده است.

کد مطلب 1455138

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