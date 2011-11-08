خلا رشته های پزشکی در دانشگاه آزاد خرم آباد/ ضرورت احداث بیمارستان

حجت الاسلام عبدالرضا جمالزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساخت بیمارستان توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد اظهار داشت: این واحد دانشگاهی قرار بود در ابتدا بیمارستان خصوصی شفا خرم آباد را خریداری کند که قیمت اعلام شده این بیمارستان بالا بود.

وی با بیان اینکه قیمت اعلام شده بیمارستان شفا خرم آباد برای خرید تجهیزات و ساختمان آن بالا بود، عنوان کرد: متاسفانه قیمت اعلام شده این بیمارستان با قیمت کارشناسی سازمان مرکزی فاصله فراوانی داشت و ما نتوانستیم این بیمارستان را خریداری کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با بیان اینکه ما دنبال این هستیم که زمینی به مساحت 10 هکتار برای ساخت بیمارستان مورد نظر خریداری کنیم گفت: در این راستا نمایندگان و مسئولان استان باید با دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد همکاری لازم را داشته باشند.

حجت الاسلام جمالزاده با بیان اینکه با ساخت این بیمارستان به طور حتم دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی نیز در دانشگاه آزاد واحد خرم آباد راه اندازی خواهد شد ادامه داد: متاسفانه تا کنون در این زمینه عزم جدی از سوی مسئولان و نمایندگان استان وجود نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه ساخت این بیمارستان و راه اندازی دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی به طور حتم در راستای رشد و توسعه لرستان تاثیر گذار خواهد بود افزود: مسئولان استان باید در این زمینه همکاری و اقدامات موثرتری را داشته باشند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با بیان اینکه بیمارستانهای مرکز استان باید ظرفیت 1300 تخت را داشته باشد گفت: ساخت بیمارستان در مرکز استان توسط دانشگاه آزاد می تواند به کمبود فضای درمانی در خرم آباد کمک کند.

حجت الاسلام جمالزاده با بیان اینکه هزینه خریداری هر تخت در حال حاضر بالای 200 هزار تومان است عنوان کرد: با این حال ما قول ساخت این بیمارستان را در صورت همکاری مسئولان استان در قالب 96 تخت ظرفیت می دهیم.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت ارشد استان در این راستا حمایت های فراوانی را تا کنون داشته است افزود: استاندار لرستان نیز موافق ساخت این بیمارستان توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با تاکید بر اینکه در حال حاضر اعتبارات لازم برای ساخت این بیمارستان وجود دارد گفت: ما در این راستا اعتبارات لازم را داریم و به طور حتم در صورت همکاری مسئولان استان کلنگ آن را به زودی به زمین خواهیم زد.

حجت الاسلام جمالزاده با تاکید بر اینکه به محض ساخت این بیمارستان رشته های پزشکی و پیراپزشکی نیز در واحد دانشگاهی آزاد خرم آباد راه اندازی خواهد شد بیان داشت:در صورت در اختیار قرار دادن زمین مناسب برای ساخت این بیمارستان پیگیر تصویب راه اندازی رشته های پزشکی در این واحد دانشگاهی خواهیم بود.

وی یادآور شد: در سال تحصیلی جاری دو تا سه رشته پزشکی در واحد دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد راه اندازی خواهد شد.