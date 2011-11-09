مالزی چهل و سومین کشور مرفه جهان ؛ ضعیف در دموکراسی و آزادیهای فردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری مالزین اینسایدر (Malaysian Insider)، مالزی در دیگر مولفه های این نظر سنجی از جمله آزادی های فردی و دموکراسی در دسته کشورهای ضعیف قرار گرفته است.

در این ارزیابی که 110 کشور جهان در زمینه هایی همچون اقتصاد، سلامت و سرمایه های اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند، مالزی پس از سنگاپور که رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده بالاتر از دیگر کشورهای اتحادیه آسه آن قرار گرفته است.

نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که کشور نروژ مانند سال گذشته جایگاه نخست جدول مرفه ترین کشور جهان را از آن خود کرده است.

همچنین بر اساس این نظر سنجی ، مالزی از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی دارد و با کسب جایگاه هفدهم سطح بالایی از اعتماد عمومی در بخش مالی را در کشور خود ایجاد کرده است.

همچنین نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که سطح اعتماد عمومی در مالزی پایین است و مردم این کشور به راحتی به یکدیگر اعتماد نکرده و به خوبی از خارجیان استقبال نمی کنند.