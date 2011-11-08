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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

آمار تفکیکی توزیع 500 میلیون تومان بُن در نمایشگاه مطبوعات امسال

آمار تفکیکی توزیع 500 میلیون تومان بُن در نمایشگاه مطبوعات امسال

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت ارشاد آمار تفکیکی 500 میلیون تومان بُن خرید یا اشتراک مطبوعات را که در نمایشگاه هجدهم توزیع شد، اعلام کرد.

پدرام پاک‌آئین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آمار تفکیکی مربوط به این بُن‌ها گفت: از این میزان 220 میلیون و 930 هزار تومان سهمیه عادی بود که میان عموم بازدیدکنندگان توزیع شد که 11 میلیون و 895 هزار تومان از این سهمیه میان دانش‌آموزان توزیع شد. به افراد واجد شرایط این سهمیه در ازای پرداخت هر 1000 تومان یک بُن 5000 تومانی تعلق گرفت.

وی افزود: همچنین 160 میلیون و 136 هزار تومان از این بُن‌ها میان 8345 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی و 42 میلیون و 140 هزار تومان بُن خرید یا اشتراک مطبوعات میان دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به تعداد 2107 نفر توزیع شد.

همچنین به گفته مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه امسال مبلغ 56 میلیون و 800 هزار تومان بُن میان 2840 نفر از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران توزیع شد.

پاک‌‌آئین ادامه داد: در نمایشگاه هجدهم همچنین مبلغ 8 میلیون و 820 هزار تومان بُن به 441 نفر از طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور و 10 میلیون و 650 هزار تومان بُن هم میان اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌های سراسر کشور به تعداد 213 نفر توزیع شد.

وی همچنین گفت: بیشترین میزان بُن خرید یا اشتراک مطبوعات میان عموم بازدیدکنندگان و در روزهای دوشنبه و یکشنبه منتهی به پایان نمایشگاه و کمترین آن میان طلاب و در روز چهارشنبه در نمایشگاه توزیع شد.

این مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه «با توجه به مبلغ هر بُن خرید یا اشتراک، فروش روزنامه‌ها به سهولت نشریات نبود» تاکید کرد: توزیع بُن‌های خرید یا اشتراک مطبوعات موجب شد روزنامه‌ها اقدام به عرضه برخی اقلام رسانه‌ای از قبیل سالنامه‌ها که قیمت آنها تناسب بیشتری با مبلغ بُن‌ها داشت، کردند.

کد مطلب 1455149

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