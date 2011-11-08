آمار تفکیکی توزیع 500 میلیون تومان بُن در نمایشگاه مطبوعات امسال

پدرام پاکآئین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آمار تفکیکی مربوط به این بُنها گفت: از این میزان 220 میلیون و 930 هزار تومان سهمیه عادی بود که میان عموم بازدیدکنندگان توزیع شد که 11 میلیون و 895 هزار تومان از این سهمیه میان دانشآموزان توزیع شد. به افراد واجد شرایط این سهمیه در ازای پرداخت هر 1000 تومان یک بُن 5000 تومانی تعلق گرفت.
وی افزود: همچنین 160 میلیون و 136 هزار تومان از این بُنها میان 8345 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی و 42 میلیون و 140 هزار تومان بُن خرید یا اشتراک مطبوعات میان دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به تعداد 2107 نفر توزیع شد.
همچنین به گفته مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه امسال مبلغ 56 میلیون و 800 هزار تومان بُن میان 2840 نفر از روزنامهنگاران و خبرنگاران توزیع شد.
پاکآئین ادامه داد: در نمایشگاه هجدهم همچنین مبلغ 8 میلیون و 820 هزار تومان بُن به 441 نفر از طلاب حوزههای علمیه سراسر کشور و 10 میلیون و 650 هزار تومان بُن هم میان اعضای هیئتهای علمی دانشگاههای سراسر کشور به تعداد 213 نفر توزیع شد.
وی همچنین گفت: بیشترین میزان بُن خرید یا اشتراک مطبوعات میان عموم بازدیدکنندگان و در روزهای دوشنبه و یکشنبه منتهی به پایان نمایشگاه و کمترین آن میان طلاب و در روز چهارشنبه در نمایشگاه توزیع شد.
این مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه «با توجه به مبلغ هر بُن خرید یا اشتراک، فروش روزنامهها به سهولت نشریات نبود» تاکید کرد: توزیع بُنهای خرید یا اشتراک مطبوعات موجب شد روزنامهها اقدام به عرضه برخی اقلام رسانهای از قبیل سالنامهها که قیمت آنها تناسب بیشتری با مبلغ بُنها داشت، کردند.
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