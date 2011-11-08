به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صدا و سیما در چهل و هشتمین نشست عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌‌های آسیا و اقیانوسیه که در دهلی‌نو برگزار شد سخنرانی کرد.

وی در این سخنرانی با عنوان "رسم خط تعادل برای همگرایی مخاطبان در رسانه‌های عمومی" گفت: عموم افراد جامعه علیرغم تنوع فرهنگی، زبانی،‌ قومی و نژادی فطرت و تمایلاتی پاک، انسانی، خانواده‌مدار و اخلاق‌گرا دارند.‌ رسانه‌های عمومی باید با شناخت این گرایش‌ها و تمایلات مشترک به تولید و توزیع پیام در بسته‌بندی‌های اثربخش بپردازند.

رئیس رسانه ملی، خطاب به مدیران و مسئولان رادیو و تلویزیون‌های حاضر در جلسه گفت: از نگاه ما شبکه‌های رادیو و تلویزیونی که در عرصه جهانی به فعالیت می‌پردازند ‌باید با تکیه بر اصول و ارزش‌های مورد قبول جامعه جهانی یعنی اخلاق، عدالت، صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز حقوق و ارزش‌های انسانی و الهی، با تکیه بر الگوی رسانه پاک که با فطرت انسانی منطبق است به تولید برنامه بپردازند.

ضرغامی با اشاره به ضرورت همگرائی بشری در سطح جهانی افزود: از نظر ما پخش برنامه‌های خلاف هنجار و فطرت بشری محتوی ضد اخلاقی، محتواهای مولد شکاف و برتری طلبیهای قومی، نژادی و مذهبی و تکیه بر نقاط ایزوله، دست‌شستن از خط تعادلی است که ضامن کمترین پراکنش در میان مخاطبان جامعه جهانی است.

وی ادامه داد: توهین و تعرض به ادیان و انبیاء الهی، تکیه بر جاذبه‌‌های کاذب ضداخلاقی و تبلیغ و ترویج مستقیم و غیرمستقیم افکار جنگ طلبانه و ضد صلح جهانی، عدول از طی مسیر بر مدار این خط تعادل است.

رییس رسانه ملی با تشریح دیدگاه امام خمینی (ره) در مورد اینکه رادیو و تلویزیون دانشگاه عمومی است، گفت: جنبه‌های آموزشی و تربیتی باید در ساختار تمامی تولیدات رادیو و تلویزیونی به ویژه ساختارهای نمایشی و سرگرم‌کننده به نحو مطلوبی جانمایی شود.

رئیس رسانه ملی در حاشیه این نشست با برخی از رؤسای رادیو و تلویزیون‌های آسیایی از جمله رئیس رادیو و تلویزیون کره جنوبی کی بی اس(KBS) دیدار و گفتگو کرد.