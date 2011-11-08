130 بازرگان عضو جدید اتاق بازرگانی گلستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دامغانی ظهر سه شنبه در جمع صادرکنندگان استان افزود: با افزوده شدن 130 عضو جدید به 700 عضو قبلی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان، اعضای این اتاق افزیش 20 درصدی را شاهد بودند.

وی اظهار داشت: به دلیل تصمیماتی که در اوایل انقلاب در عدم اجازه حضور صنایع در استان گلستان گرفته شد، عملا درآمد سرانه مردم استان از نصف درآمد سرانه مردم دیگر استانها کمتر است.

وی افزود: برای رشد درآمد سرانه نیاز به تحول کلی داریم و هر یک از ما در هرجایگاهی، باید وظیفه خود را انجام دهیم و در جهت تحول استان قدم برداریم.

دامغانی گفت: گلستان اگر بی نظیر نباشد کم نظیر است و با داشتن مواهب طبیعی بسیار، باید جایگاه رفیعی داشته باشد.

وی افزود: اتاق بازرگانی متعلق به همه بازرگانان، صنعتگران و سرمایه گذاران برای همفکری در موضوعات مختلفی چون تولید، بازرگانی، گردشگری و توریسم درمانی است.

دامغانی اظهار داشت: در جهت برقراری ارتباط وبسایت جدیدی برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن طراحی شده است و برای اعضا صفحه خاصی در نظر گرفته شده و سایت به زبانهای فارسی، انگلیسی و روسی است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان افزود: اتفاق جدیدی که در اتاق به وجود آمده، ارتباط با اتاقهای کشورهای دیگر، خصوصا روسیه و کشورهای اطراف خزر بود که جمعیتی بالغ بر 30 میلیون نفر را شامل می شود که باعث بهره وری بیشتر می شود.