سفر هیئت دولت خدمت رسانی به کوهرنگ را افزایش داد

ستار خیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم این شهرستان آمادگی کامل برای میزبانی از رئیس جمهور و هیئت را دولت دارند.

وی تأکید کرد: در سفرهای قبلی رئیس جمهور و هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری، تصمیمات خوبی برای توسعه و پیشرفت شهرستان کوهرنگ گرفته شده و به همین علت مردم این شهرستان آماده میزبانی از رئیس جمهور و هیئت دولت به منظور قدردانی از خدمات ارائه شده هستند.

فرماندار کوهرنگ افزود: تصمیمات گرفته شده برای شهرستان کوهرنگ در سفرهای قبلی رئیس جمهور و هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری سرعت خدمات رسانی و توسعه همه جانبه در این شهرستان را فراهم کرده است.

خیری تصریح کرد: مردم ولایتمدار شهرستان کوهرنگ با استقبال گرم و پرشور خود از رئیس جمهور و هیئت دولت، قدردانی خود را از خدمات ارائه شده قبلی و تصمیمات جدید در راستای توسعه و پیشرفت این شهرستان اعلام می کنند.