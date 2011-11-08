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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

خیری در گفتگو با مهر:

سفر هیئت دولت خدمت رسانی به کوهرنگ را افزایش داد

سفر هیئت دولت خدمت رسانی به کوهرنگ را افزایش داد

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان کوهرنگ گفت: تصمیمات گرفته شده برای شهرستان کوهرنگ در سفرهای قبلی رئیس جمهور موجب توسعه و رشد این شهرستان شده است.

ستار خیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم این شهرستان آمادگی کامل برای میزبانی از رئیس جمهور و هیئت را دولت دارند.

وی تأکید کرد: در سفرهای قبلی رئیس جمهور و هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری، تصمیمات خوبی برای توسعه و پیشرفت شهرستان کوهرنگ گرفته شده و به همین علت مردم این شهرستان آماده میزبانی از رئیس جمهور و هیئت دولت به منظور قدردانی از خدمات ارائه شده هستند.

فرماندار کوهرنگ افزود: تصمیمات گرفته شده برای شهرستان کوهرنگ در سفرهای قبلی رئیس جمهور و هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری سرعت خدمات رسانی و توسعه همه جانبه در این شهرستان را فراهم کرده است.

خیری تصریح کرد: مردم ولایتمدار شهرستان کوهرنگ با استقبال گرم و پرشور خود از رئیس جمهور و هیئت دولت، قدردانی خود را از خدمات ارائه شده قبلی و تصمیمات جدید در راستای توسعه و پیشرفت این شهرستان اعلام می کنند.

کد مطلب 1455152

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